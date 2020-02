Det var en ærgerlig og trist nyhed, som radioværten og den politisk aktive Rush Limbaugh kom med under en direkte udsendelse.

Her fortalte 69-årige Rush Limbaugh nemlig, at han har fået konstateret lungekræft. Det skriver blandt andre Fox News.

'Denne dag har været én af sværeste, jeg kan huske, fordi jeg har vidst, at dette øjeblikket kom. Jeg er sikker på, I alle kender mig godt nok til at vide, at jeg ikke bryder om at tale om mig selv', indleder han og fortsætter:

'I dag er jeg nødt til at fortælle jer noget, som jeg ville ønske, jeg ikke behøvede at fortælle jer (...). Jeg er blevet diagnosticeret med lungekræft', siger han til sine lyttere.

Rush Limbaugh har åbent erklæret sin støtte til præsident Donald Trump, for hvem han holdt en tale for i december 2019 - inden Trump selv skulle holde en tale. Foto: LEAH MILLIS Vis mere Rush Limbaugh har åbent erklæret sin støtte til præsident Donald Trump, for hvem han holdt en tale for i december 2019 - inden Trump selv skulle holde en tale. Foto: LEAH MILLIS

I programmet forklarer han også, at han oplevede vejrtrækningsproblemer den 12. januar, hvorefter han opsøgte en læge.

På grund af sin sygdom er Rush Limbaugh indimellem nødt til at trække sig fra mikrofonen for at gennemgå behandlinger.

Han antyder heldigvis, at han er fortrøstningsfuld. Han beskriver blandt andet, at han har en tæt forbindelse med Gud og i øjeblikket oplever 'nul symptomer'.

Ved siden af sit radioprogram 'The Rush Limbaugh Show' er han også politisk aktivt, hvor han ofte optræder som politisk kommentator.