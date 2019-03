Minister betegner angreb i fængsel i det nordvestlige Frankrig som en "terrorhændelse".

En radikaliseret fange i et fransk fængsel har ved et knivangreb såret to vagter. Episoden betegnes som et terrorangreb.

- Fangen er tilbageholdt, siger indenrigsminister Christophe Castaner.

Han tilføjer, at en mand, som besøgte fangen, da angrebet skete, også er tilbageholdt.

- Der er ingen tvivl om, at dette angreb var terror i dets natur, siger justitsminister Nicole Belloubet.

Den indsatte tilbageholdes nu i et besøgsområde, hvor han havde besøg af sin partner, da angrebet skete, siger ministeren videre.

Det regionale politi og enheder fra en elitepolitistyrke er blevet sendt til det topsikrede fængsel i Conde-sur-Sarthe i Normandiet, siger embedsmænd.

Den 27-årige indsatte Michael Chiolo angreb fængselsbetjentene, mens han råbte "Allahu Akbar" (Gud er størst). Han menes at være blevet radikaliseret i fængslet.

Frankrig er blevet rystet af en række blodige angreb fra islamistiske ekstremister siden 2015, og der er udbredt bekymring for, at jihadister fra Islamisk Stat i Syrien skal begå nye angreb.

I januar sidste år aktionerede fængselsbetjente i tre uger, efter at en vagt var blevet angrebet af en jihadist, som sad fængslet i det nordlige Frankrig.

Både eksperter og fagforeninger har udtrykt bekymring for terrorangreb i fængslerne.

Chiolo var bevæbnet med en keramisk kniv, og politiet er ved at undersøge om han fik den af sin partner.

- Der var helt klart tale om drabsforsøg. Der var blod overalt. Besøgsområdet for familier blev forvandlet til en slagmark, siger en talsmand for fængselsbetjentenes fagforening Force Ouvriere.

Gerningsmanden afsoner en dom på 30 års fængsel for bortførelse af en 89-årig mand, som blev kvalt til døde, da han blev bundet. Han er desuden dømt for væbnet røveri og støtte til terrorisme.

Hans advokat, Pauline Brion, siger, at Chiolo har mødt sin partner, mens han har siddet fængslet og har planer om at blive gift med hende.

/ritzau/AFP