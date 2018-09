I verdens mest befolkningsrige land, Kina, er de godt tossede på Sverige. Dette på grund af to forskellige videoer, der har givet næring til et i forvejen spirende fjendskab mellem de to nationer.

Senest har det kinesiske udenrigsministerium mandag i utvetydige vendinger skældt ud på svenskerne for et satireindslag bragt på den nationale public service-kanal, SVT.

»Videoen er en grov fornærmelse og et ondt angreb på Kina og det kinesiske folk,« lyder det.

Den - i diplomatisk sprogbrug - voldsomme erklæring fra kineserne kommer efter, at de to lande i månedsvis har krydset klinger

Svenska Nyheter lagde en video på det kinesiske YouTube, YouKU, hvor kinesere får gode råd til, hvordan man gebærder sig som turist. Foto: Svenska Nyheter/YouKU Vis mere Svenska Nyheter lagde en video på det kinesiske YouTube, YouKU, hvor kinesere får gode råd til, hvordan man gebærder sig som turist. Foto: Svenska Nyheter/YouKU

For at forstå, hvordan krisen er opstået, skal man bladre tilbage i kalenderen.

I februar kritiserede EU's udenrigschef, Federica Mogherini, kineserne, da Sverige havde bragt en sag om en kinesiskfødt svensk statsborger, Gui Minhai, på dagsordenen, fordi systemkritikeren siden 2015 er blevet tilbageholdt af kinesiske myndigheder.

Nu har forholdet mellem de to lande nået frysepunktet, fordi to videoer inden for de seneste uger har fået massevis af kinesere op i det røde felt.

I den ene video ses en gruppe oprørte kinesiske turister i Stockholm. På optagelsen, der starter omkring midnat den 2. september, ses en familie, der netop er blevet smidt ud fra et hotel.

Familien var ankommet for tidligt til hotellet og kunne ikke checke ind. Og de blev nægtet at overnatte i lobbyen.

Da familien ikke ville forlade hotellet, blev politiet kontaktet, og kineserne blev derefter i bogstaveligste forstand båret ud af ordensmagten.

Behandlingen blev af den kinesiske ambassade kaldt brutal og for livsfarlig for de kinesiske borgere.

I et forsøg på at lave sjov med de kinesiske turisters adfærd er krisen blot eskaleret.

»I Sverige skider vi ikke ude foran historiske bygninger. Og hvis du ser nogen, der er ude at gå tur med en hund, så er det ikke fordi, de har tænkt sig at spise den til frokost. Og vi skider heller ikke ved spisebordet,« lyder det i programmet Svenska Nyheter 21. september.

Men i Kina griner de ikke. Slet ikke.

»SVT-programmet og Jesper Rönndahl (værten, red.) spreder direkte racisme og fremmedhad,« skriver den kinesiske ambassade.

Ifølge professor i Kinastudier på Aarhus Universitet, Stig Thøgersen, er den kinesiske regerings reaktion en hævn for at trække sagen om Gui Minhai til EU.

»Kineserne har ventet på at kunne betale tilbage, og da videoen af kineserne, der smides ud af hotellet, dukkede op, var det en kærkommen chance for at slå tilbage. Den kinesiske regering bruger anledningen til at profilere sig over for Sverige,« siger han.

Professoren fortæller, at ‘den overvældende stemning på sociale medier i Kina er, at folk i Europa ikke kan lide kinesere.’

Chef for Svenska Nyheter, Thomas Hall har forklaret satiren til SVT:

»Vores hensigt med den del af programmet, der handler om sinofobi (racisme overfor kinesere, red.), var at følge op på den officielle kinesiske reaktion på hændelsen på hotellet, men samtidig også at fremhæve det faktum, at sinofobi stadig ikke er lige så følsomt som anden racisme i Sverige. Det er et svensk problem, som vi ville belyse,« siger han.