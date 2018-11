Anonym telefonkampagne beskriver sort kvindelig kandidat med stærkt nedsættende og racistiske betegnelser.

Titusinder af vælgere i den amerikanske delstat Georgia har over weekenden modtaget et voldsomt racistisk og nedladende robo-call, et automatiseret telefonopkald, der angriber demokraten Stacey Abrams.

Det skriver Washington Post.

Abrams stiller op til guvernørposten og har på trods af Georgias meget konservative profil en god chance for at blive valgt.

Og hvis hun bliver valgt, vil hun blive den første sorte kvinde, der vælges til en guvernørpost i USA.

Hendes afro-amerikanske rødder er dog også omdrejningspunktet for det automatiserede telefonkampagne, der begyndte i weekenden, hvor Abrams fik selskab på kampagnesporet af en af de mest succesfulde afro-amerikanske kvinder i USA - tv-mogulen Oprah Winfrey.

Sammen har de i høj grad appelleret til Georgias mange sorte vælgere om at stemme ved valget, der afholdes tirsdag.

Det 60 sekunder lange robo-call i Georgia er primært blevet sendt ud til hvide vælgere, og stemmen på optagelsen forsøger at tegne en karikeret og racistisk billede af sorte amerikanere.

Og stemmen på optagelsen udgiver sig endda for at være Oprah Winfrey selv - dog med en overdrevet sydstatsdialekt.

- Du taler med den magiske neger Oprah Winfrey, og jeg vil spørge, om du vil gøre min med-negerinde Stacey Abrams til guvernør i Georgia.

Stemmen fortsætter med yderligere racistiske og anti-semitiske kommentarer. Af og til kan man tilmed høre jungletrommer og abelyde i baggrunden.

Ifølge netmediet The Hill er robo-call'et lavet af den højreradikale gruppe Road to Power, og formålet med opkaldet er at skræmme hvide vælgere væk fra Stacey Abrams.

Hun er af sin modstander i valgkampen, republikaneren Brian Kemp, blevet beskrevet som en "radikal liberal" i en meget konservativ stat.

Hvem der finansierer Road To Power-kampagnen er stadig uklart.

Abigail Collazo, talsmand for Abrams kampagne, kalder robo-call'et desperat og "ækelt".

- Det er ikke overraskende, at vi i et meget tæt løb ser desperation fra samfundets mærke sider, og at man forsøger at stjæle valget, snyde, lyve og udnytte folks frygt, siger hun i en skriftlig udtalelse til Washington Post.

Abrams og hendes kampagne har forsøgt at forbinde det racistiske robo-call til hendes modstander.

Kemp har dog taget afstand fra det automatiserede opkald og kalder det for både "racistisk" og "absolut modbydeligt".

Lignende opkald er blevet foretaget til titusinder af vælgere i nabostaten Florida, hvor demokraten Andrew Gillum, der ligeledes er afro-amerikaner, kæmper for at blive valgt som guvernør.

Igen er det Road To Power, der står bag. Robo-calls er et udbredt fænomen i amerikansk politik, og en lang række politikere gør jævnligt brug af metoden.

Ifølge meningsmålingerne ligger Stacey Abrams og Brian Kemp næsten lige. I Florida har Gillum et par points forspring.

/ritzau/