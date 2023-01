Lyt til artiklen

Flere kvinder skulle smide næsten alt tøjet, da de var til jobsamtale hos flyselskabet Kuwait Airways.

Ifølge Bild, der citerer den spanske avis El Diario, var de inviteret til jobsamtaler på det firestjernede hotel Meliá Barajas i Madrid, hvor rekrutteringsfirmaet Meccti stod for seancen.

En kandidat blev i første runde sorteret fra, fordi hun med sine 37 år var for gammel, en anden havde et lille ar ved øjenbrynet, og andre fik angiveligt bare at vide, at de havde den forkerte nationalitet.

I anden runde blev hver enkelt kvinde så kaldt ind i et hotelværelse. Den 25 årige Bianca fortæller:

»Den første kvinde kom grædende ud igen og fortalte os, at man blev tvunget til at smide næsten alt tøjet. Kun undertøjet måtte man beholde på. Det var hendes første jobsamtale nogensinde. De andre kvinder fortalte den samme historie.«

Også Bianca blev bedt om at hive op i kjolen.

»Jeg trak den lidt op til lidt under mine knæ. En af kvinderne fra rekrutteringsbureauet trak kjolen helt op til mine trusser,« fortæller Bianca, der til sidst måtte stå kun iført trusser og bh. Hun fik besked på, at de ville være sikre på, at hun ikke havde nogle ar, modermærker eller tatoveringer.

En anden kvinde fortæller, at hun blev afvist på grund af sin mørke hudfarve.

»Jeg følte mig ydmyget og diskrimineret. Jeg var bare en vare, og det har ramt mig hårdt,« siger hun.

Kuwait Airlines er blevet forelagt kvindernes ubehagelige oplevelser.

»Kuwait Airlines har brugt det samme rekrutteringsfirma til at finde kabinepersonale i fem år. Det firma bliver brugt af 90 procent af flyselskaberne i regionen. Der er aldrig tidligere blevet rejst så hårde anklager mod det firma,« skriver flyselskabet i en skriftlig udtalelse og understreger, at den slags metoder under ingen omstændigheder vil blive accepteret fremover.