Hun så pludselig ting, der ikke var der. Hun fik svært ved at finde de rigtige ord. Og hun begyndte at foretage opkald til sin familie, som hun efterfølgende ikke kunne huske.

Da den amerikanske kvinde Rachel Palma til sidst gik til lægen med sine symptomer, lød vurderingen, at hun havde fået kræft i hjernen. Senere viste det sig dog at være noget ganske andet.

Det var i begyndelsen af sidste år, at den 42-årige kvinde ud af det blå begyndte at opleve de mærkelige symptomer.

Det fortæller hun til Today.

Hun begyndte at se hallucinationer, kunne ikke sove - og når hun endelig faldt i søvn, havde hun forfærdelige mareridt. Pludselig kunne hun miste al kraft i sin højre hånd, så hun ville tabe det, hun stod med.

»Mine episoder blev mere og mere bizarre. Der var dage, hvor jeg ikke vidste, hvor jeg var,« fortæller Rachel Palma til Today.

Flere gange blev hun undersøgt for at finde frem til årsagen, men det var først, da hun fik foretaget en MRI-scanning af sit hoved, at mysteriet begyndte at blive optrevlet.

På venstre side af hendes hjerne fandt lægerne en 'læssion' på størrelse med en marmorkugle.

Foto: Mount Sinai Health System Vis mere Foto: Mount Sinai Health System

Til at begynde med troede lægerne, at der var tale om en ondartet hjernetumor, og Rachel måtte af den grund en tur på operationsbordet, så lægerne kunne fjerne den.

Men i stedet for en hjernetumor fandt lægerne noget helt andet. Noget, der lignede et fast vagtel-æg.

De fik det fjernet fra Rachels hjerne, og da de åbnede den for at finde ud af, hvad der var indeni, fandt de en lille bændelorm.

En bændelorm er en parasit, der kan blive flere meter lang. Man kan blandt andet få bændelorm ved at spise råt kød, som indeholder bændelormens larvecyster.

Som regel giver det ingen symptomer, hvis man har fået en bændelorm-infektion, men nogle gange kan man blive utilpas, få kvalme og opleve vægttab.

Sjældent kan man dog også opleve det som epilepsi, hvis man ender med at få en cyste i hjernen.

Til Today fortæller neurokirurgen Jonathan Rasouli, der stod for operationen af Rachel, at det var en af de sjældne gange, hvor man jublede over at have fundet en parasit.

For det betød, at hun ikke havde en hjernetumor.

Selv har Rachel Palma ingen idé om, hvordan hun blev smittet med bændelormen, da hun ikke har været på nogen rejser i udlandet, hvor man oftere smittes med dem, eller spist rå kød. Det fortæller hun til ABC7.

Og selvom hun til at begynde med tænkte, at det var 'klamt', at hun havde haft en bændelorm i sin hjerne, var hun samtidig også lettet over, at der ikke var tale om kræft.

Derfor har hun også valgt at trække på skuldrene og opgive at finde et svar på, hvordan det skete:

»Jeg er stoppet med at stille spørgsmål og i stedet begyndt at fejre og få det meste ud af livet, for på et øjeblik kan det blive taget fra dig,« fortæller hun.