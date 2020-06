Filmklassikeren 'Borte med blæsten', den grammyvindende popgruppe Lady Antebellum og den legendariske tv-serie 'Halløj på badehotellet'.

Det er bare tre af ofrene for det, Monty Python-legenden John Cleese kalder 'politisk korrekt censur'.

I kølvandet på det verdensomspændende raceoprør, der 25. maj startede med politiets mord på den amerikanske mand George Floyd, er nervøse popstjerner, film- og streamingselskaber og tv-stationer begyndt at rydde op i deres egen kulturelle baghave.

Ingen ønsker at blive udpeget som medskyldig i den verdensomspændende og ofte systematiske racisme, alle taler om.

Vivian Leigh og Hattie McDaniel i 'Borte med blæsten' Foto: Warner Vis mere Vivian Leigh og Hattie McDaniel i 'Borte med blæsten' Foto: Warner

Og derfor bliver der nu ryddet op - også på de mest uventede steder.

Således meddelse streamingtjenesten HBO, at de med øjeblikkelig varsel droppede den ottedobbelte Oscar-vinder 'Borte med blæsten' fra 1938. »Filmen skildrer visse etniske og racemæssige fordomme, som desværre er blevet for almindeligt udbredt i det amerikanske samfund,« lyder en del af forklaringen fra HBO.

Tv-selskabet Paramount fulgte hurtigt efter ved at aflyse reality-tv-serien 'Cops', der i årtier har vist ofte hvide politifolks hårdhændede behandling af ofte sorte anholdte.

Streaminggiganten Netflix fjernede også hurtigt den britiske komedieserie 'Little Britain' på grund af det, det amerikanske selskab kalder 'race-ufølsomme scener'. Og på vores side af Atlanten fulgte selveste BBC fredag efter ved at fjerne det mest populære afsnit fra komedieserien 'Halløj på badehotellet', 'The Germans'.

Et BBC-firma har fjernet det mest populære afsnit af serien 'Halløj på badehotellet'. I afsnittet bruger en aldrende major et racistisk udtryk. Det såkaldte 'N-ord' Foto: NF Vis mere Et BBC-firma har fjernet det mest populære afsnit af serien 'Halløj på badehotellet'. I afsnittet bruger en aldrende major et racistisk udtryk. Det såkaldte 'N-ord' Foto: NF

Denne beslutning faldt ikke i god jord hos seriens hovedrolleindehaver og medskaber John Cleese, der i et interview med filmbladet Variety blandt andet siger:

»Det er virkelig dumt. I serien fremstiller vi forstokkede personer med forstokkede meninger. Vi gør grin med dem. Vi erklærer os ikke enige i deres holdninger - tværtimod.«

Ifølge avisen The Guardian fik John Cleeeses prompte reaktion dog BBC-selskabet UKTV til at fortryde deres beslutning og lade den kontroversielle 'Halløj på badehotellet'-afsnit fortsætte - dog med en lille indbygget 'advarsel'. Men især i USA bukker de fleste kunstnere hovedet og erklærer sig enige i dét, Cleese kalder 'censur'.

Således meldte én af USAs mest populære og bedst-sælgende pop- og country-grupper Lady Antebellum ud, at de frivilligt ændrer deres gruppenavvn til 'Lady A'.

Den populære amerikanske gruppe har skiftet for ikke at fornærme nogen. Foto: STEVE C.MITCHELL - EPA Vis mere Den populære amerikanske gruppe har skiftet for ikke at fornærme nogen. Foto: STEVE C.MITCHELL - EPA

Ordet 'Antebellum' hentyder ifølge gruppen til den arkitektur, der kendetegner de store amerikanske sydstatsplantager, hvor man før den amerikanske borgerkrig ejede slaver.

»Vi beklager, at vi ikke har gjort det tidligere,« skriver gruppen i en pressemeddelelse.

Sideløbende med den omsiggribende selvransagelse i underholdningsindustrien har demonstranter over hele verden også taget sagen i egen hånd.

Således er statuer, der af den ene eller den anden årsag kan sættes i forbindelse med racisme og slaveri blevet udsat for hærværk og i flere tilfælde revet ned og ødelagt.

Her går det ud over en statue af Winston Churchill i London. Foto: Dylan Martinez - Reuters Vis mere Her går det ud over en statue af Winston Churchill i London. Foto: Dylan Martinez - Reuters

I den amerikanske sydstat Virginia nåede politiet således ikke at gribe ind, før vrede Black Lives Matter-demonstranter i denne uge slog en løkke omkring halsen på både Christopher Columbus og præsident Jefferson Davis og rev deres statuer ned.

Mange amerikanske politikere støtter demonstranternes iver efter at rense ud i fortiden. Men andre er ikke begejstrede.

Således understreger den skotske og farvede universitetprofessor Geoff Palmer fra University in Edinburgh:

»Hvis vi river statuerne ned, fjerner vi vores egen historie og berøver derved kommende generationers indsigt. I stedet for at ødelægge statuerne bør vi bidrage med information, eventuelt ved at opsætte en plak med ekstra information om eksempelvis Christopher Columbus.«

Den sorte skotske universitetsprofessor Geoff Palmer mener, at de 'racistiske' statuer bør blive, hvor de er. Foto: RUSSELL CHEYNE - Reuters Vis mere Den sorte skotske universitetsprofessor Geoff Palmer mener, at de 'racistiske' statuer bør blive, hvor de er. Foto: RUSSELL CHEYNE - Reuters

Men plak eller ej, så fortsætter udskamningen efter de verdensomspændende antiracisme-demonstrationer.

Således er filmen 'Tropic Thunder' også droppet fra samtlige streamingtjenester. Her optræder skuespilleren Robert Downey Jr. nemlig med 'blackface'.

Selv om 'Borte med blæsten' løb med otte Oscar-priser, heriblandt den første til en sort skuespillerinde, Hattie McDaniel, er der ingen udsigt til, at helaftensfilmen vender tilbage til HBO.

Flere af de mest populære amerikanske politiserier er sat på stand-by, og tv-kanalen CBS overvejer angiveligt helt at aflyse 'Blue Bloods' med skuespilleren Tom Selleck i hovedrollen.

»Det er virkelig dumt,« siger John Cleese om midlertidig aflysning af 'Halløj på badehotellet'-afsnit. Foto: Dado Ruvic - Reuters. Vis mere »Det er virkelig dumt,« siger John Cleese om midlertidig aflysning af 'Halløj på badehotellet'-afsnit. Foto: Dado Ruvic - Reuters.

Tv-serien 'Venner' og filmhittet 'The Help' kritiseres også for at være 'for hvide'.

I London har en borgergruppe erklæret, at de vil gå på gaderne for at forhindre nedrivning af statuer af blandt andre Winston Churchill.

Og ifølge John Cleese er der god grund til bekymring for alverdens historiske monumenter:

»Grækerne var overbevist om, at slaveriet gjorde kulturen mulig. Betyder det, at vi nu også skal nedrive alle statuer af Sokrates?« spørger ham