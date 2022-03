Flere hundrede ukrainere havde søgt ly i teaterbygningen Drama Theater i Mariupol – og med store bogstaver havde de ude foran skrevet 'børn' på jorden, så det ville kunne ses fra luften.

Alligevel blev bygningen for halvanden uges tid siden ramt af et bombeangreb.

Nu oplyser rådhuset i byen, at op mod 300 personer frygtes at have mistet livet i teateret. Det skriver en række udenlandske medier, herunder AFP og The Guardian.

I en udtalelse fra en talsmand fra rådhuset lyder det:

Her ses et satellitbillede af bygningen fra 21. marts. Foto: Planet Labs PBC Vis mere Her ses et satellitbillede af bygningen fra 21. marts. Foto: Planet Labs PBC

»Desværre begynder vi denne dag med dårlige nyheder. Fra øjenvidner lyder informationen på, at omkring 300 personer døde i Drama Teater i Mariupol som et resultat af bombardement fra et russisk luftfartøj.«

»Indtil det sidste har jeg ikke ønsket at tro på dette mareridt. Indtil det sidste ønskede jeg at tro, at alle formåede at slippe ud. Men ordene fra dem, der var inde i bygningen på tidspunktet for terrorhandlingen, siger noget andet,« lyder det videre.

Oplysningen er ikke verificeret af uafhængige kilder.

Tidligere er det blevet meldt ud, at omkring 150 personer er blevet reddet levende ud af den ødelagte bygning, men det var uvist, hvor mange der fortsat kunne være i teateret, hvor de havde søgt ly for de angreb, der ramte byen.

Her ses et billede af teaterbygningen den 10. marts Foto: Planet Labs PBC Vis mere Her ses et billede af teaterbygningen den 10. marts Foto: Planet Labs PBC

»Nu er der ikke mere Drama. I dets sted er en ny smerte for Mariupols beboere opstået. Ruiner, der blev det sidste tilflugtssted for hundredvis af uskyldige folk,« lyder det ifølge The Guardian videre i udtalelsen fra byrådet.

Ukraine har tidligere givet de russiske styrker skylden for angrebet, mens Rusland samtidig har afvist, at man har angrebet andet end militære mål.

»Vi kan genopbygge bygningerne, men vi vil aldrig få venner, naboer, familiemedlemmer og elskede tilbage igen,« lyder det fra talsmanden.

Det var 16. marts, at teaterbygningen i byen blev ramt af angrebet.