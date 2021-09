Et sted mellem 99 og 100 procent.

Det er sandsynligheden for, at Trump stiller op til næste valg i 2024, hvis man spørger den mangeårige Trump-rådgiver, der nu arbejder med sociale medier, Jason Miller.

Det skriver Mediaite.

Jason Miller fortæller i et interview med tv-værten J.D. Durkinm, at han har haft en god samtale med Trump.

»Han har ikke sagt de magiske ord til mig, men hvis du snakker med ham i et par minutter, er det ret tydeligt, at han stiller op,« siger Jason Miller.

Trump har nægtet offentligt at kommentere på, hvorvidt han vil stille op i 2024, og ingen ved, hvornår den melding kommer.

Dog går der rygter om, at en annoncering fra den forhenværende præsident vil komme tidligere end forventet.

Derudover har den 75-årige Trump annonceret nye vælgermøder i staterne Iowa og Georgia.

Flere politiske kommentatorer ser det som et tegn på, at præsidenten går med tanker om at stille op igen.

At det er netop er i Iowa og Georgia, Trump afholder nye vælgermøder, er ikke tilfældigt. Begge stater er svingstater, og derfor spiller staterne centrale roller i forhold til Trumps politiske fremtid.

Hvis Trump vælger at stille op igen, tyder meget dog på, at det bliver uden hans kone og forhenværende førstedame ved sin side.