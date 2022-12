Lyt til artiklen

»Mere end 100 missiler i flere bølger.«

Det er der ifølge den ukrainske præsidentrådgiver Oleksij Arestovitsj torsdag morgen blevet sendt mod Ukraine.

Det skriver han ifølge The Guardian i et opslag på sin Facebook-side, hvor han fortæller, at der er en 'stor luftalarm' i gang over landet.

»Forsøm ikke at søge dækning,« skriver han i opslaget, hvor han også skriver, at de første missiler nærmede sig Kyiv omkring klokken 08.15 lokal tid.

»Luftforsvaret begynder arbejdet mod missilerne,« oplyser han videre.

Klokken er i skrivende stund 08.56 i Ukraine, og ifølge The Guardian har mediet modtaget de første meldinger om brag i den ukrainske hovedstad.

Der skal derudover også være hørt brag i Odesa og i Zjytomyr, oplyser Reuters.

Eksplosionerne skyldes blandt andet, at det ukrainske luftforsvar skyder missilerne ned, lyder det.

På Telegram har Kyivs militæradministration oplyst, at 'luftforsvaret virker':

»Forbliv rolige! Bliv i beskyttelsesrummene, indtil alarmen ikke lyder,« oplyser administrationen videre.

På Telegram har borgmesteren i Kyiv, Vitalij Klytjko, bekræftet, at der har været eksplosioner:

»Flere eksplosioner i hovedstaden,« skriver han kortfattet i en opdatering klokken 08.08 dansk tid - 09.08 ukrainsk tid:

»Der kan opstå strømafbrydelser i Kyiv. Oplad telefoner og andre enheder. Tank op med vand,« lyder hans råd.

Præsidentrådgiveren Oleksij Arestovitsj opfordrer samtidig til, at de lokale borgere ikke oplyser noget om, hvor luftforsvaret står opført, da det vil kunne give 'fjenden' viden om, hvor man skal sigte missilerne hen.

Siden oktober har Rusland flere gange affyret massive missilangreb mod Ukraina. Blandt andet er landets infrastruktur blevet hårdt ramt.

Det har ikke været muligt at verificere forlydenderne om, at 100 missiler skulle være blevet affyret mod Ukraine på nuværende tidspunkt.