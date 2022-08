Lyt til artiklen

Truslen for, at de russiske styrker i Ukraine sender nye angreb afsted, ser ud til at være forhøjet.

Sådan lyder det i en advarsel fra det amerikanske udenrigsministerium, som oplyser, at man ligger inde med information om, at Rusland ser ud til at 'optrappe'.

Af samme grund anbefaler den amerikanske ambassade i Kyiv de amerikanske statsborgere i landet til at søge væk.

Det skriver Reuters.

Allerede i weekenden advarede den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, om, at Rusland kunne prøve at gøre noget 'særligt grumt' i tiden op til, at Ukraine markerer sin uafhængighedsdag onsdag.

Nu advarer også den amerikanske ambassade i den ukrainske hovedstad om en øget risiko for russiske angreb i landet.

»Udenrigsministeriet har oplysninger om, at Rusland optrapper indsatsen for at iværksætte angreb mod Ukraines civile infrastruktur og regeringsfaciliteter i de kommende dage,« oplyser ambassaden i en advarsel på sin hjemmeside.

Derudover kommer ambassaden med et helt konkret råd.

Forlad Ukraine, hvis det er muligt:

»Den amerikanske ambassade opfordrer amerikanske borgere til at forlade Ukraine nu ved at bruge privat tilgængelige landtransportmuligheder, hvis det er sikkert at gøre det,« lyder advarslen.

I blandt andet Kyiv har man valgt at forbyde offentlig fejring af landets uafhængighed fra Sovjetunionen på grund af den øgede trussel om russiske angreb.

Uafhængighedsdagen falder samtidig på halvårsdagen for den russiske invasion af landet. Onsdag kan landet markere 31 års uafhængighed.