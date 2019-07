Den amerikanske sanger er for nylig blevet tiltalt for adskillige forhold. Blandt andet seksuelle overgreb.

Den amerikanske R & B-sanger R. Kelly skal forblive varetægtsfængslet uden mulighed for kaution.

Det har en dommer i byen Chicago tirsdag afgjort, skriver nyhedsbureauet Reuters.

R. Kelly er anklaget for en række seksuelle overgreb mod blandt andet mindreårige.

Han nægter sig skyldig i alle anklager, og hans forsvarer mente, at han burde have mulighed for at blive løsladt mod kaution.

R. Kellys advokat Steve Greenberg argumenterede for kautionen med, at sangeren ingen penge havde og udelukkende opholdt sig i sin etværelseslejlighed i Trump Tower i Chicago.

Derfor var der ingen risiko for, at han ville forsøge at flygte, lød det fra advokaten.

Men den anmodning blev altså afvist af dommer Harry Leinenweber. Det skete med henvisning til, at retten ikke var overbevist om, at sangeren ikke ville begå nye lovovertrædelser, hvis han blev løsladt.

R. Kelly har flere sager kørende imod sig i forskellige delstater.

For nylig har anklagemyndigheden i delstaterne New York og Illinois tilsammen offentliggjort 18 tiltalepunkter mod sangeren.

Ud over sex med mindreårige anklages R. Kelly blandt andet også for, at han har betalt flere hundredtusinder dollar i bestikkelse til de berørte og deres pårørende for at få dem til at tie om de påståede overgrebene.

/ritzau/