Den 52-årige sanger R. Kelly er torsdag blevet anholdt.

Han er blevet anholdt i forbindelse med de mange sexanklager mod ham.

R. Kelly skulle angiveligt være blevet anholdt af detektiver fra 'New York Police Department' samt af 'Department of Homeland Security' i Chicago torsdag aften.

Der er endnu ikke kommet særligt mange detaljer om anholdelsen, men flere medier, herunder NBC News, skriver, at man forventer at få flere detaljer om episoden i løbet af fredag.

Dog kan mediet uddybe en smule og skriver, at R. Kelly forventes at blive transporteret til New York.

Mediet TMZ skriver også, at Joseph Fitzpatrick, talsmand for 'The U.S. Attorney's Office of the Nothern Districk' (det amerikanske advokatkontor i det nordlige distrikt, red.) fortæller, at anholdelsen omhandler nye anklager om børneporno.

R. Kelly, som står bag megahittet 'I Believe I Can Fly' er i årevis blevet beskyldt for at have seksuelt misbrugt mindreårige, hvoraf nogle af sagerne stammer helt tilbage til 1998. Sangeren selv har nægtet alle påstandene.

I 1994 spærrede flere for første gang øjnene op, da han giftede sig med den dengang kun 15-årige sangerinde Aaliyah. Et ægteskab, der senere blev annulleret.

I 2002 kom R. Kelly igen i politiets søgelys, da han blev anklaget for 21 tilfælde af børnepornografi. Han blev dog frikendt seks år senere.

Dengang havde man endda et bevismateriale mod ham i form af en video, hvor man kunne se R. Kelly have sex med og urinere på en mindreårig.

Det er dog aldrig lykkedes politiet at identificere pigen fra videoen, da pigen og hendes familie nægtede, at det var hende, hvilket betød, at R. Kelly blev frikendt.

I anklagerne fra februar i år er der også en video, der udgør et centralt bevis. I videoen kan man angiveligt se R. Kelly udføre en række seksuelle handlinger mod en blot 14-årig pige, mens man også kunne høre sangeren beskrive pigens kropsdele som '14-årige'.