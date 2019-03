»Stop det. Du bliver ved med at lave numre med mig. Stop med at lave numre. Jeg kæmper for mit fucking liv!«

Den ellers selvsikre R&B-musiker R. Kelly gik i opløsning og råbte under et konfronterende tv-interview på 'CBS This Morning', der bliver sendt onsdag.

Det er det første interview, han har deltaget i, siden han blev anholdt for ti sager om alvorligt seksuelt misbrug.

Du kan se R. Kelly reagere på spørgsmålene omkring de aktuelle anklager i videoen nedenfor:

.@GayleKing to R&B singer R. Kelly: "They are still talking about you with underage girls. Do you still sit here and say you have never been with underage girls? You can really say that?"



Watch the interview, only on @CBSThisMorning, Wednesday at 7a ET https://t.co/awWHvHZMMN pic.twitter.com/bCdUGyGbBp — CBS Evening News (@CBSEveningNews) 6. marts 2019

Den kontroversielle musiker nægter grådkvalt og med tårer i øjnene sig skyldig i anklagerne.

Løgne kalder R. Kelly anklagerne, som involverer fire kvinder, hvoraf tre var mindreårige på tidspunktet for de påståede hændelser.

Programmets vært, Gayle King, spørger under interviewet ind til tidligere sager, hvor han har været anklaget for at være sammen med mindreårige piger.

Det er dog ikke et tema, som den 52-årige stjerne ønsker tale om, da han i en tidligere retssag blev frikendt for en af anklagerne.

Tv-værten holder dog fast i ønsket om at konfrontere ham med de talrige anklager mod ham.

»Jeg taler om de andre sager, hvor kvinder er stået frem og har sagt: 'R. Kelly havde sex med mig, da jeg var under 18. R. Kelly var voldelig mod mig både følelsesmæssigt, fysisk og verbalt. R. Kelly tog mig ind i et mørkt rum, hvor unævnlige ting skete.' Det er, hvad de siger om dig,« uddyber hun.

R. Kelly afviser dog anklagerne som usande, gamle rygter.

»Ikke sandt. Uanset om det er gamle rygter, nye rygter eller fremtidige rygter, ikke sandt,« siger han.

De seneste anklagepunkter mod ham kommer i kølvandet på dokumentaren 'Surviving R. Kelly', der i seks afsnit kaster lys over adskillige anklager om seksuelle forseelser mod ham.

Historierne går tilbage til starten af hans musikalske karriere i 90'erne, hvor mange omhandler hans aggresive jagt på teenagepiger.

R. Kelly blev den 22. februar varetægtsfængslet og tilbragte flere dage bag tremmer, indtil han kunne betale kaution på 660.000 kroner.

I sin autobiografi beskriver R. Kelly ifølge BBC, hvordan han selv var udsat for seksuelle overgreb som otteårig. Voldtægt begået af et kvindeligt familiemedlem.