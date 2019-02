R. Kelly har solgt 70 millioner album. På et tidspunkt havde han ifølge Forbes Magazine dét, der svarer til 250 miilioner kroner i banken. Men i dag har den amerikanske soul-pop-superstjerne ikke engang råd til sin egen kaution.

Og efter endnu et retsmøde mandag, hvor den 52-årige sanger officielt erklærede sig 'ikke skyldig' i ti tilfælde af sex-overgreb, vendte R. Kelly derfor om på hælen og gik tilbage til sin lille celle i Chicagos brutale Cook County Jail.

Dommeren havde ellers tilbud r'n'b-sangeren, der i 1996 slog igennem med megahittet 'I Believe I Can Fly', mulighed for at blive løslandt, hvis han blot betalte 100.000 dollar og samtidig udleverede sit pas.

For bare få år siden, ville den slags være et greb i lommen for den før så feterede superstjerne, der har arbejdet sammen med bl.a. Lady Gaga og Michael Jackson.

Men i dag har R. Kelly trods stribevis af hits simpelthen ikke råd. Og i retten forklarede Kellys advokat, Steve Greenberg:

»Min klients finanser er ét stort rod. Og på nuværende tidspunkt har R. Kelly ikke pengene til at betale den aktuelle kaution.«

I fredags blev Robert Kelly anholdt og sigtet for ti tilfælde af seksuelle overgreb.

Ligesiden midten af 1990'erne har det ifølge branchebladet Billboard været en 'kendt hemmelighed', at R Kelly har smag for meget unge kvinder/piger.

Den i dag ugifte superstjerne har ifølge Billboard i løbert af de seneste to årtier brugt det, der svarer til over 100 millioner kroner på at forsvare sig imod en stribe sagsanlæg fra unge kvinder og deres forældre. Og ved flere lejligheder har R. Kelly betalte ukendte nillionformuer i hemmeligholdte aftaler med de påståede ofre.

Før har superstjernen således undgået fængsel.

Men denne gang er anklagerne mere alvorlige. Og ingen er interesserede i forlig.

Anklagemyndigheden har således flere troværdige vidner. Ifølge CNN er advokater Michael Avenatti, der før forsvarede pornostjernen Stormy Daniels i sagen imod Donald Trumpn, i besiddelse af to forskellige videooptagelser, hvor R. Kelly dyrker sex med en bare 14-årige pige.

Disse er nu begge videregivet til ordensmagten

Og mens R. Kellys få tilbageværende venner i musikbranchen desperat forsøger at skrabe pengen sammen til kautionen, forklarer popstjernens advokat Steve Greenberg, hvad der gik galt og hvor pengene blev af.

»R. Kelly har modtaget stribevis af dårlige investeringsråd. Han har omgivet sig med rygklappere, der kun var ude efter hans penge. Og han har indgået nogle elendige aftaler,« forklarer Greenberg til MSNBC.

Udover de 630.000 kroner til kaution skylder R. Kelly også over to millioner kroner i hhv børnebidrag og husleje.

I sidste uge blev R. Kelly fyret af sit pladeselskab Sony. Han ejer stadig huse i Chicago, New York og Atlanta.

Men ifølge New York Times er en bankerot 'så godt som uundgåelig. Og hvis det sker, vil R. Kelly miste alle sine luksusboliger.

Ifølge advokaten Steve Greenberg har ikke begået nogen forbrydelse.

»Mange kvinder er interesserede i min klient. Han har har altid sørget for at få skriftligt samtygge fra samtlige kvinder. Og hvis de her har løjet om deres alder, så er det ikke min kilients fejl.«