Bare ét rigtigt svar skulle der til for at sikre hendes familie chancen for at vinde 10.000 dollar.

Alligevel formåede canadiske Eve Dubois at jokke godt og grundigt i spinaten.

Selvom hun virkede mere end almindeligt selvsikker, da værten på den canadiske udgave af det populære amerikanske quizprogram 'Family Feud' (familiefejde, red.) stillede det afgørende spørgsmål: 'Hvad er Skipper Skræks livret?', var svaret ikke helt i øjet.

»Kylliiiiiiiing,« nærmest sang Eve Dubois, mens hun fremførte en hoverende dans.

Alle, der kender bare en lille smule til den populære tegneseriefigur, Skipper Skræk, er dog nok klar over, at hans livret er spinat. Ikke kylling.

Havde Eve Dubois taget sig et millisekund ekstra til at tænke sig om og gentaget spørgsmålet i sit hoved, havde hun nok også kunnet svare rigtigt.

I stedet prioriterede hun at være hurtig på aftrækkeren, og hun hørte derfor det, hun gerne ville høre.

På engelsk hedder Skipper Skræk nemlig Popeye, og det er også navnet på en populær amerikansk fastfood-kæde, som serverer – du gættede det – kylling.

Popeye's favourite food is... chicken? #familyfeudcanada #surveysays #goodanswer #chicken



Watch Family Feud Canada Monday to Thursday on @CBC and #CBCGem! pic.twitter.com/HmI0zQLYFD — Family Feud Canada (@FamilyFeudCa) January 10, 2020

I quizprogrammet 'Family Feud' kæmper to familier mod hinanden for at vinde pengepræmier, og da Eve Dubois svarede forkert på spørgsmålet om Skipper Skræk, gik pengene i stedet til den konkurrerende familie.

Ud over at have kostet sin familie en god sum penge er den blonde canadier også gået viralt på twitter, hvor flere morer sig over hendes svar.

'....gud, hun gør virkelig ikke blondiner nogen tjeneste,' skriver en Twitter-bruger.

'Hvordan kan man være så dum,' skriver en anden, mens en tredje skriver: 'Skal vi lade, som om hun ville have svaret rigtigt på hvilket som helst andet spørgsmål?'