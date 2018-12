"Den Skyldige" er gået videre i kampen om en oscarnominering. Test din viden om det prestigefyldte show her.

Om godt to måneder løber oscaruddelingen af stablen for 91. gang. Test din viden om showet her:

1. Hvilket land har flest gange vundet i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film?

a) Sverige

b) Frankrig

c) Danmark

d) Italien

2. Hvilken skuespiller har vundet flest Oscars?

a) Daniel Day-Lewis

b) Meryl Streep

c) Jack Nicholson

d) Katharine Hepburn

3. Hvilken af disse instruktører vandt aldrig i kategorien bedste instruktør?

a) Billy Wilder

b) Alfred Hitchcock

c) Frank Capra

d) William Wyler

4. Hvem har tabt Oscars til Gene Hackman, Dustin Hoffman og Jack Nicholson?

a) George C. Scott

b) Al Pacino

c) Tom Hanks

d) Robert Duvall

5. Hvilken af disse film vandt ikke 11 Oscars?

a) "Ringenes Herre: Kongen vender tilbage" (2003)

b) "Titanic" (1997)

c) "Ben-Hur" (1959)

d) "West Side Story" (1962)

6. Hvem har flest gange vundet bedste instruktør?

a) Steven Spielberg

b) William Wyler

c) Frank Capra

d) John Ford

7. Hvilket år blev Academy Awards holdt første gang?

a) 1929

b) 1910

c) 1942

d) 1925

8. Hvem har flest gange været vært ved uddelingen?

a) Whoopi Goldberg

b) Bob Hope

c) Billy Crystal

d) Johnny Carson

9. Hvem har på tværs af alle kategorier vundet flest statuetter?

a) Katharine Hepburn

b) John Ford

c) Walt Disney

d) Jack Nicholson

10. Hvilken skuespiller har været nomineret flest gange?

a) Laurence Olivier

b) Al Pacino

c) Jack Nicholson

d) Spencer Tracy

11. Hvilken dansk film blev den første, der vandt en en Oscar for bedste ikke-engelsksprogede film?

a) "Hævnen"

b) "Pelle Erobreren"

c) "Babettes Gæstebud"

d) "Jagten"

12. Hvor mange danskere har vundet en Oscar for bedste kortfilm

a) En

b) To

c) Tre

d) Fire

Svar: 1:d, 2:d, 3:b, 4:b, 5:d, 6:d, 7:a, 8:b, 9:c, 10:c, 11:c, 12:d.

Kilder: The Telegraph, Worldhistoryproject.org, DFI.dk.

/ritzau/