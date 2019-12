Hvilket år blev Boeing grundlagt, og hvor lå hovedsædet oprindeligt? Test dit kendskab til Boeing.

Den amerikanske flyproducent Boeing har mandag afskediget administrerende direktør Dennis Muilenburg.

Muilenburg blev som topchef kritiseret for sin håndtering af den krise, som har ramt selskabet, efter at to Boeing 737 MAX-fly styrtede ned med få måneders mellemrum.

Her kan du teste din viden om verdens største flyproducent:

1. Hvilket modelnummer har Boeings jumbojet?

a: 727

b: 737

c: 747

d: 757

2. Hvornår grundlagde William Boeing selskabet som Pacific Aero Products Co?

a: 1906

b: 1916

c: 1926

d: 1936

3: I regnskabsåret 2018 satte Boeing omsætningsrekord med hvor mange milliarder dollar?

a: 91

b: 101

c: 121

d: 151

4: Hvor stort blev overskuddet efter skat i 2018 i milliarder dollar?

a: 8,4

b: 9,4

c: 10,4

d: 11,4

5: Hvilket selskab fusionerede Boeing med i 1997?

a: Pratt & Whitney

b: Rockwell International

c: Northrop Grumman

d: McDonnell Douglas

6: Hvor havde Boeing hovedkvarter, før det blev flyttet til Chicago i 2001?

a: Pittsburgh

b: Houston

c: Detroit

d: Seattle

7: Hvor mange 737 MAX-fly havde Boeing i ordrebogen i januar 2019?

a: 1661

b: 3661

c: 2661

d: 4661

8: Hvilket år sendte Boeing sin første 747 i luften?

a: 1962

b: 1964

c: 1966

d: 1968

9: Hvilket år indsatte SAS sit første jumbofly fra Boeing?

a: 1967

b: 1971

c: 1974

d: 1977

Svar: 1:c, 2:b, 3:b, 4:c, 5:d, 6:d, 7:d, 8:b, 9:b.

Kilder: Boeing, nine.com.au, Financial Times

/ritzau/