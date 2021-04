Den 78-årige demokrat Joe Biden har torsdag været præsident i USA i 100 dage. Test din viden om ham her.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har torsdag siddet i embedet i 100 dage. Hvor meget ved du om USA's 46. præsident? Test din viden her.

1. Hvilken delstat er Joe Biden født i?

a) Delaware.

b) Pennsylvania.

c) Missouri.

2. Hvad er Joe Bidens mellemnavn?

a) Robert.

b) Robin.

c) Robinette.

3. Joe Biden er USA's anden katolske præsident. Hvem var den første?

a) Jimmy Carter.

b) Gerald Ford.

c) John F. Kennedy.

4. Joe Biden er født i den lille by Scranton, der også er hjemsted for hvilken amerikansk tv-serie?

a) "Parks and Recreation".

b) "The Office".

c) "How I Met Your Mother".

5. Forud for valget i 2008 stillede han op som Barack Obamas vicepræsidentkandidat. Hvem stillede op som republikaneren John McCains vicepræsidentkandidat ved samme valg?

a) Mitt Romney.

b) Mike Pence.

c) Sarah Palin.

6. Hvor gammel var Joe Biden, da han første gang blev valgt til Senatet?

a) 25 år.

b) 29 år.

c) 30 år.

7. Hvornår lancerede han sin første præsidentvalgkamp?

a) 1987.

b) 1980.

c) 1985.

8. Hvad var årsagen til, at han trak sit kandidatur tilbage, første gang han stillede op som præsidentkandidat?

a) Manglende finansiering.

b) En kontroversiel tale.

c) Dårligt helbred.

9. Hvilken sport var han særligt god til, da han som ung studerede på Archmere Academy?

a) Amerikansk fodbold.

b) Tennis.

c) Rugby.

10. Hvad er hans yndlingsfilm?

a) "Rocky".

b) "Chariots of Fire".

c) "Goodfellas".

Svar: 1b, 2c, 3c, 4b, 5c, 6b, 7a, 8b, 9a, 10b.

Kilder: joe.ig, timesnownews.com.

/ritzau/