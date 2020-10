Inden længe skal USA tage stilling til, hvem der bliver den 46. præsident. Her kan du teste dig selv.

Der er knap to uger til, at amerikanerne skal bestemme, om Donald Trump skal genvælges, eller om Joe Biden bliver USA's næste præsident.

Her kan du teste din viden om det amerikanske valg:

1. Det er ikke blot en ny præsident, som mange amerikanere skal stemme om den 3. november. Hvilke af disse afstemningen finder IKKE sted på valgdagen?

a) Guvernørvalg i 11 delstater.

b) Folkeafstemning om ny højesteretsdommer.

c) Borgmestervalg i den oprørsramte by Portland.

d) Folkeafstemning om at gøre forfatningen kønsneutral i Utah.

2. Hvor mange amerikanerne har allerede stemt søndag den 18. oktober?

a) Omkring syv millioner amerikanere.

b) Omkring 17 millioner amerikanere.

c) Omkring 27 millioner amerikanere.

d) Omkring 37 millioner amerikanere.

3. Hvordan fordeler pladserne sig i Kongressen inden præsidentvalget i 2020?

a) Demokraterne har et flertal i Repræsentanternes Hus, mens Republikanerne har et flertal i Senatet.

b) Republikanerne har et flertal i Repræsentanternes Hus, mens Demokraterne har et flertal i Senatet.

c) Republikanerne har både flertal i Repræsentanternes Hus og Senatet.

d) Demokraterne har både flertal i Repræsentanternes Hus og Senatet.

4. Hvad har delstaterne Wisconsin, North Carolina og Florida til fælles?

a) De ventes at være sikre for Republikanernes kandidat, Donald Trump.

b) De er svingstater, hvilket betyder, at valget kan gå begge veje.

c) De ventes at være sikre for Demokraternes kandidat, Joe Biden.

5. Hvem bliver USA's næste præsident?

a) Det gør den kandidat, der får flest brevstemmer.

b) Det gør den kandidat, der får flest af vælgernes stemmer ved valget 3. november.

c) Det gør den kandidat, der får flest stemmer i svingstaterne.

d) Det gør den kandidat, der får 270 eller flere stemmer, når valgmandskollegiet mødes 14. december.

6. Hvilke mærkesager har Donald Trump?

a) Lavere skat, fjerne og erstatte Obamacare og beskytte grænserne.

b) Styrke internationale forhold, kæmpe for klimaet og undgå fyringer.

c) Tilslutte sig Parisaftalen, indføre skattefradrag ved sundhedsudgifter relateret til corona og investere i infrastruktur.

d) Svække militæret, åbne grænserne og styrke sundhedsreformen Obamacare.

7. Hvilke mærkesager har Joe Biden?

a) Lavere skat, beskytte grænserne og beholde job i USA.

b) Styrke militæret, genforhandle dårlige handelsaftaler og fjerne regulering og bureaukrati.

c) Rulle investeringer i infrastruktur tilbage, styrke ordensmagten og beskytte grænserne.

d) Rulle skattelettelser til virksomheder tilbage, sikre delstater økonomisk hjælp til at undgå fyringer og beskytte sundhedsreformen Obamacare.

Svar: 1b, 2c, 3a, 4b, 5d, 6a, 7d.

Kilder: Ritzaus valgkompendium.

/ritzau/