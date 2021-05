Lørdag aften afgøres dette års Eurovision. Test din viden om sangdysten her.

Eurovision Song Contest 2021 løber af stablen denne uge, og torsdag aften skal den danske duo Fyr Og Flamme forsøge at sikre sig en plads i lørdagens store finale.

Her kan du teste din viden om sangkonkurrencen.

1. Hvad hedder den dansksprogede sang, som Fyr Og Flamme optræder med ved Eurovision?

a) "Højt Over Skyerne".

b) "Står lige her".

c) "Øve Os På Hinanden".

2. Hvor mange tilskuere er tilladt ved Eurovision 2021?

a) 3500 tilskuere (svarende til 20 procent kapacitet).

b) 7000 tilskuere (svarende til 40 procent kapacitet).

c) 10.500 tilskuere (svarende til 60 procent kapacitet).

3. Hvor mange lande vil konkurrere ved Eurovision 2021?

a) 33.

b) 45.

c) 39.

4. Hvor mange lande er kvalificeret på forhånd til finalen?

a) 5.

b) 6.

c) 7.

5. I år bliver Eurovision holdt i Rotterdam i Holland. Hvor mange gange før har Holland været vært for sangkonkurrencen?

a) Det er første gang.

b) Det er tredje gang.

c) Det er femte gang.

6. Hvem er Tix?

a) Det er Norges deltager ved Eurovision.

b) Det er en amerikansk rapper, der repræsenterer San Marino.

c) Det er navnet på den arena i Rotterdam, hvor showet bliver afholdt.

7. Tirsdag aften missede Australiens Eurovision-bud finalen. Hvad var særligt ved australske Montaignes semifinaleoptræden?

a) Sangen var på de indfødte aborigineres sprog.

b) Montaigne optrådte på skærm som den første deltager nogensinde på grund af coronarestriktioner.

c) Det er første gang, at Australien har en sang med til Eurovision.

8. Hvor mange lande kvalificerer sig fra de to semifinaler?

a) Fem fra hver semifinale.

b) Ti fra hver semifinale.

c) 15 fra hver semifinale.

9. Sverige gik tirsdag aften videre til finalen. Hvem repræsenterer landet?

a) Tusse med "Voices".

b) Victoria med "Growing Up Is Getting Old".

c) Måneskin med "Zitti e buoni".

10. Hvilket af de følgende udsagn er falsk?

a) Det maksimale antal point, et land kan give, er 24.

b) Sloganet for Eurovision i år er "Open up".

c) Portugal bliver præsenteret af Elisa.

Svar: 1c, 2a, 3c, 4b (De fem store lande - Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien og Storbritannien - er kvalificeret på forhånd samt værtslandet, Holland), 5c, 6a, 7b, 8b, 9a, 10c.

Kilde: eurovisionworld.com.

/ritzau/