Tirsdag er der midtvejsvalg i USA. Her kan du teste din viden om det forestående valg til Kongressen.

Amerikanerne stemmer tirsdag 6. november ved midtvejsvalget.

Valget er ekstremt omfattende og består af myriade af mange forskellige valg til blandt andet Senatet, Repræsentanternes Hus, guvernørposter, borgmesterposter og dommerembeder. Der er også en række folkeafstemninger.

Herunder kan du teste, hvor meget du ved om midtvejsvalget.

1. Ved midtvejsvalget bliver det afgjort, hvem der har flertallet i Kongressens to kamre - Senatet og Repræsentanternes Hus. Hvem har flertallet i kamrene forud for midtvejsvalget?

a) Demokraterne har flertal i begge kamre.

b) Republikanerne har flertal i begge kamre.

c) Demokraterne og Republikanerne har flertal i et kammer hver.

2. Hvor mange medlemmer skal vælges til Repræsentanternes Hus?

a) 435.

b) 51.

c) 6000.

3. Der er valg til 35 af de 100 pladser i USA's Senat. Et af opgørene står mellem Ted Cruz, der i 2016 forsøgte at blive republikansk præsidentkandidat, og demokratiske Beto O'Rourke, der blandt andet via karismatiske taler er blevet et nationalt fænomen. I hvilken stat kæmper de to om at blive senator?

a) Arizona.

b) Florida.

c) Texas.

4. Hvor mange år vælges senatorer for ad gangen?

a) To år.

b) Fire år.

c) Seks år.

5. Hvor lukker de sidste valgsteder ved midtvejsvalget?

a) Alaska.

b) Hawaii.

c) Californien.

6. Stemmeprocenten er traditionelt lavere ved midtvejsvalget end ved det amerikanske præsidentvalg. Hvad var stemmeprocenten ved det seneste midtvejsvalg, der blev holdt i 2014?

a) 23,8 procent.

b) 36,4 procent.

c) 52,2 procent.

7. I staterne Michigan og North Dakota stemmes der også om, hvorvidt cannabis skal være lovligt - ikke kun til medicinsk brug, men også for fornøjelsens skyld. I hvor mange stater er det i forvejen lovligt?

a) 0.

b) 9.

c) 26.

8. Guvernørvalget i Georgia kan resultere i, at USA får sin første sorte, kvindelige guvernør, hvis Demokraternes kandidat vinder. Hvad hedder hun?

a) Rose Johnson.

b) Lindsay Martin.

c) Stacey Abrams.

Svar: 1: b, 2: a, 3: c, 4: c, 5: a, 6: b, 7: b og 8: c.

Kilder: Ritzau, Rolling Stone, The Independent og Time.

