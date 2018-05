Tirsdag begynder filmfestivalen i Cannes. Test din viden om den prestigefyldte begivenhed.

Cannes. Filmfestivalen i Cannes begynder tirsdag og varer frem til den 19. maj.

Tjek her, hvor meget du ved om den berømte festival:

1) Hvilket år blev filmfestivalen for første gang afholdt i fuld længde?

a) 1939.

b) 1946.

b) 1950.

2) Hvor mange film dyster i år om hovedprisen Guldpalmen?

a) 15.

b) 17.

c) 21.

3) Hvilken film vandt Guldpalmen i 2017?

a) "The Square".

b) "Happy End".

c) "The Meyerowitz Stories".

4) Den danske filminstruktør Lars von Trier har været nomineret til hovedprisen ni gange, men hvilken film har han vundet Guldpalmen for?

a) "Melancholia".

b) "Dogville".

c) "Dancer In The Dark".

5) Lars von Trier vil i år deltage i Cannes for første gang i syv år, efter at han i 2011 kom med en række kontroversielle udtalelser på et pressemøde, som han siden har kaldt en spøg og en misforståelse. Hvad sagde han dengang, der fik ham udelukket fra festivalen?

a) At han forstod Hitler.

b) At alle kvinder er dårlige instruktører.

c) At ledelsen i Cannes var korrupte.

6) Mens Lars von Trier i år vender tilbage til festivalen uden for hovedkonkurrencen med filmen "The House That Jack Built", er en anden filmmager blevet udelukket fra at deltage. Hvem?

a) Terry Gilliam.

b) Harvey Weinstein.

c) Michael Moore.

7) Hvem er i år udpeget som formand for juryen?

a) Pedro Almodóvar.

b) Steven Spielberg.

c) Cate Blanchett.

8) Hvor mange af filmene i hovedkonkurrencen er i år instrueret af en kvinde?

a) Tre.

b) Fem.

c) Seks.

9) Der uddeles en lang række priser ud over Guldpalmen. Hvilken pris uddeles dog ikke på filmfestivalen?

a) Den tekniske pris.

b) Prisen, der belønner film med et personligt og nationalt udtryk.

c) Prisen for bedste soundtrack.

Svar: 1:b, 2:c, 3:a, 4:c, 5:a, 6:b, 7:c, 8:a, 9:c.

Kilder: The Guardian, CNN, Festival-Cannes.com

