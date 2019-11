Berlinmurens fald var et historisk øjeblik i Tysklands og hele Europas historie. Men hvor meget ved du om den?

Lørdag er 30-årsdagen for Berlinmurens fald, hvilket var et historisk øjeblik i Tysklands og hele Europas historie.

Her kan du teste din viden om den ikoniske mur og den tid, den faldt i.

1. Hvilket år begyndte opførelsen af Berlinmuren?

a) 1961.

b) 1965.

c) 1969.

2. Datoen for Murens fald er 9. november, men hvornår begyndte nedrivningen officielt?

a) Dagen efter.

b) Omkring et halvt år efter.

c) Et år efter.

3. Hvor lang var muren?

a) 45 kilometer.

b) 105 kilometer.

c) 155 kilometer.

4. Hvor mange skønner man blev dræbt i forsøg på at komme over muren?

a) Mindst 68 mennesker.

b) Mindst 171 mennesker.

c) Mindst 358 mennesker.

5. Hvor mange lykkedes med at flygte fra Øst- til Vesttyskland?

a) Omkring 500.

b) Omkring 5000.

c) Omkring 50.000.

6. Hvilken amerikansk præsident udtalte den 12. juni 1987: "Mr. Gorbachev, tear down this wall"?

a) Jimmy Carter.

b) George H.W. Bush.

c) Ronald Reagan.

7. Hvad hedder den kendte tyske plads, der blev delt i to af Berlinmuren?

a) Checkpoint Charlie.

b) Brandenburger Tor.

c) Potsdamer Platz.

8. Hvilken musiker spillede en koncert i Østberlin året før Murens fald?

a) David Bowie.

b) Bruce Springsteen.

c) Eric Clapton.

9. Hvem var statsminister for Danmark, da Muren faldt?

a) Poul Schlüter.

b) Anker Jørgensen.

c) Poul Hartling.

10. Hvilket dansk parti blev dannet samme år?

a) Enhedslisten.

b) Dansk Folkeparti.

c) SF.

11. Hvilken dansk sang lå nummer et på de danske hitlister, da Muren faldt?

a) "Den jeg elsker, elsker jeg" - Søs Fenger, Thomas Helmig, Sanne Salomonsen & Anne Linnet.

b) "Tarzan Mamma Mia" - Kim Larsen & Bellami.

c) "I Wanna Make Love to You"- Hanne Boel.

12. En anden verdenshistorisk episode fandt sted i 1989, men hvilken?

a) Nelson Mandela løslades efter 27 år som indespærret.

b) Aktiekurserne på Wall Street falder med 22,61 procent på en dag, hvilket er det største fald nogensinde på en dag.

c) Massakren mod demonstranter på Den Himmelske Fredsplads i Beijing finder sted.

Løsning:

1:a, 2:b, 3:a, 4:b, 5:b, 6:c, 7:c, 8:b, 9:a, 10: a, 11: b, 12: c.

Kilder: History.com, CNN.com.

/ritzau/