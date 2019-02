Verdens måske største filmpriser bliver uddelt natten til mandag. Test din viden om oscarshowet her.

Oscaruddelingerne står for døren, og i år kan den dansk-amerikanske skuespiller Viggo Mortensen måske gå hjem med en af de store priser for sin rolle i filmen "Green Book".

Men hvor meget ved du om det storslåede show, som vises på dansk tv natten til mandag?

Test din viden her:

1. Hvilket land har flest gange fået prisen for Bedste Ikke-engelsksprogede Film?

a) Sverige.

b) Frankrig.

c) Danmark.

d) Italien.

2. Der skal et stort talent til at vinde en Oscar. Hvem er den yngste person nogensinde til at få den gyldne statuette for sit arbejde i eller med en film?

a) 9-årige Quvenzhané Wallis fra USA. Nomineret i kategorien Bedste Kvindelige Skuespiller for sin rolle i "Beasts of the Southern Wild" fra 2012.

b) 11-årige Tatum O'Neal fra USA. Nomineret i kategorien Bedste Kvindelige Birolle for sin rolle i "Paper Moon" fra 1973.

c) 14-årige Jodie Foster fra USA. Nomineret i kategorien Bedste Kvindelige Birolle for sin rolle i "Taxi Driver" fra 1976.

d) 19-årige Leonardo DiCaprio fra USA. Nomineret i kategorien Bedste Mandlige Birolle for sin rolle i "What's Eating Gilbert Grape" fra 1993.

3. Hvem er den ældste, der har fået en Oscar for sit arbejde i eller med en film?

a) Skuespiller Christopher Plummer, som i 2012 modtog en Oscar for Bedste Mandlige Birolle i filmen "Beginners".

b) Filminstruktør James Ivory, som i 2018 modtog en Oscar for Bedste Adapterede Manuskript for filmen "Call me By Your Name".

c) Skuespilleren Jessica Tandy, som i 1990 modtog en Oscar for Bedste Kvindelige Hovedrolle i filmen "Driving Miss Daisy".

d) Filmkomponist Ennio Morricone, som modtog en Oscar i 2016 for Bedste Musik i forbindelse med filmen "The Hateful Eight".

4. Film inden for alle genrer kan i princippet løbe med en Oscar for Bedste Film. Men hvilken genre har størstedelen af de seneste 25 år prismodtagerne i kategorien haft?

a) Drama.

b) Thriller.

c) Komedie.

d) Action eller science fiction.

5. Hvem er annonceret som vært ved årets show?

a) Ricky Gervais, der er komiker og skuespiller.

b) Whoopi Goldberg, der er skuespiller og sangerinde.

c) Jimmy Fallon, der er talkshowvært og komiker.

d) Ingen. Showet har droppet at have en vært. I stedet deles priserne ud af forskellige fremtrædende personer i filmbranchen.

6. Hvilket år blev Academy Awards, også kaldet Oscars, holdt første gang?

a) 1910.

b) 1929.

c) 1934.

d) 1942.

7. Hvilken skuespiller er blevet tildelt flest Oscars?

a) Katharine Hepburn.

b) Daniel Day-Lewis.

c) Meryl Streep.

d) Jack Nicholson.

8. Hvilken dansk film blev den første, der fik en Oscar for Bedste ikke-engelsksprogede Film?

a) "Hævnen".

b) "Pelle Erobreren".

c) "Babettes Gæstebud".

d) "Jagten".

9. Ingen danske kortfilm er nomineret ved årets uddeling, som ellers generelt har klaret det godt ved prisuddelingen. Hvor mange har fået prisen for Bedste Kortfilm?

a) To. "Valgaften" i 1999 og "Helium" i 2014.

b) Tre. "Anna og Bella" i 1986, "Valgaften" i 1999 og "Helium" i 2014.

c) Fire. "Valgaften" i 1999, "Der er en yndig mand" i 2003, "The New Tenants" i 2010 og "Helium" i 2014.

d) Fem. "Anna og Bella" i 1986, "Ernst & lyset" i 1996, "The New Tenants" i 2010, "Helium" i 2014 og "Silent Nights" i 2017.

10. Hvor i USA bliver oscarshowet typisk afholdt?

a) Carnegie Hall, der er et koncerthus i New York City.

b) Radio City Music Hall, der er et teater i New York City.

c) Walt Disney Concert Hall, der er et koncerthus i Los Angeles.

d) Dolby Theatre, der er et teater og en biograf i Los Angeles.

Svar: 1:d, 2:b, 3:b, 4:a, 5:d, 6:b, 7:a, 8:c, 9:c, 10:d.

Kilder: DFI.dk, CNN, The Guardian, IMDb.

/ritzau/