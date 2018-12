Golflandet Qatar forlader Organisationen for Olieeksporterende Lande 1. januar, oplyser energiminister.

Qatar forlader Organisationen for Olieeksporterende Lande, Opec, 1. januar 2019.

Det oplyser landets energiminister, Saad al-Kaabi, mandag.

Beslutningen om at forlade Opec er truffet, efter at golfstaten har vurderet mulighederne for at styrke sin rolle internationalt.

Qatar har i den forbindelse lagt en langsigtet strategi, der altså indebærer, at landet forlader Opec. Landet har været med siden 1961 - et år efter at organisationen blev dannet.

Der er i øjeblikket 15 medlemmer af sammenslutningen. Foruden Qatar er det Algeriet, Angola, DRCongo, Ecuador, Ækvatorialguinea, Gabon, Iran, Irak, Kuwait, Libyen, Nigeria, Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater og Venezuela.

/ritzau/Reuters