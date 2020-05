Det kan koste borgere i Qatar op mod tre års fængsel at forlade hjemmet uden en ansigtsmaske.

Qatar vil gøre det lovpligtigt for alle borgere at bære ansigtsmaske i offentligheden.

Hvis ikke folk er iført en maske, når de forlader deres hjem, kan de blive straffet med fængsel og en bøde på op mod 55.000 dollar, svarende til 380.000 kroner.

Borgere er kun undtaget at bære ansigtsmaske uden for hjemmet, hvis de sidder alene i en bil, skriver Qatars statslige nyhedsbureau.

Loven træder i kræft fra på søndag og varer i ubestemt tid, indtil andet er meldt ud, skriver nyhedsbureauet. Fængselsstraffen ved overtrædelse kan lyde på om mod tre år.

Qatar, der har en befolkning på 2,7 millioner mennesker, har haft et relativt højt antal bekræftede smittetilfælde med coronavirus, hvor mere end 28.000 er testet positive.

Torsdag registrerede Qatar det hidtil højeste antal nye smittede i landet nemlig 1733 nye smittetilfælde på et døgn.

Dødeligheden er fortsat lav i Qatar med 14 coronarelaterede dødsfald. Det kan ifølge eksperter skyldes, at befolkningen er ung, samt at der er indført obligatorisk sundhedskontrol for udenlandske forretningsforbindelser, der ankommer til landet.

Barer, restauranter, biografer og moskéer har været lukket i Qatar som følge af coronaviruspandemien.

Men byggeprojekter, herunder stadioner til verdensmesterskabet i 2022, er fortsat i gang under visse restriktioner, blandt andet social afstand.

/ritzau/AFP