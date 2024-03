Aftale om våbenhvile mellem Israel og Hamas bør ikke være betinget af aftale om gidsler, siger mægleren Qatar.

Forhandlingerne om en våbenhvile og frigivelse af gidsler i Gazastriben har ikke været "særligt lovende" i de seneste dage.

Det siger Qatars premierminister, sheik Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ifølge Reuters lørdag i en tale ved den årlige sikkerhedskonference i München.

- Mønstret i de seneste par dage er ikke rigtigt særligt lovende. Men som jeg altid siger, vil vi fortsat være optimistiske og vil fortsat presse på, siger al-Thani, der også er Qatars udenrigsminister.

Han tilføjer, at der fortsat er vanskeligheder knyttet til den del af forhandlingerne, der handler om humanitær hjælp.

Han afviser derudover at gå yderligere i detaljer.

Men han siger, at en aftale om våbenhvile mellem Israel og Hamas "ikke bør betinges af" en aftale om at frigive israelske gidsler.

- Det er det dilemma, vi befinder os i. Og desværre er det blevet misbrugt af en masse lande, at for at få en våbenhvile, er det en betingelse at få en gidselaftale på plads. Det bør ikke være betinget, siger al-Thani.

Han siger videre, at der i lighed med tidligere forhandlingsrunder er to hovedelementer. Det er de humanitære forhold i Gazastriben og spørgsmålet om, hvor mange palæstinensiske fanger, der skal frigives for hvert israelsk gidsel, der frigives fra Gazastriben.

Ud over Qatar deltager også USA, Israel og Egypten i forsøget på at mægle mellem Israel og den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, sagde kort efter på et pressemøde i Jerusalem, at han havde sendt forhandlere til møder i Kairo på opfordring fra USA's præsident, Joe Biden.

Men forhandlerne vender ikke tilbage til Kairo, for Hamas' krav er "vrangforestillinger", siger Netanyahu.

Der er ingen grund til at fortsætte forhandlingerne, før Hamas ændrer sine krav, tilføjer han uden at komme ind på, hvad der specifikt skal ændres.

Netanyahu understreger i samme ombæring, at Israel vil fortsætte de militære operationer, til målene er nået. Et af de mål er at udslette Hamas.

Han affejer også de bekymringer, der har lydt fra FN, EU og en lang række hjælpeorganisationer om, at det kan ende i en endnu større humanitær katastrofe, hvis Israel rykker massivt ind i byen Rafah i den sydligste del af Gazastriben.

De kritikere, der opfordrer Israel til ikke at rykke ind i Rafah, beder i praksis landet om at "tabe krigen" mod Hamas, siger Netanyahu ifølge AFP.

