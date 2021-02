Amnestys ekspert i Qatar, Regina Spoettl, siger, at det er nødvendigt med obduktioner af døde migrantarbejdere

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International har opfordret Qatar, som er vært for VM i fodbold 2022, til at få gennemført en uafhængig efterforskning af tusindvis af dødsfald blandt migrantarbejdere i landets byggesektor.

Amnestys ekspert i Qatar, Regina Spoettl, siger, at det er nødvendigt med obduktioner for at få fastslået årsagerne til de mange ikke forklarede dødsfald.

Den britiske avis The Guardian har i denne uge skrevet, at flere end 6500 migrantarbejdere fra Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka er døde i Qatar, siden landet i 2010 fik tilkendt værtskabet for fodbold VM 2022.

Spoettl kalder The Guardians artikel tirsdag for "dybt foruroligende". Hun siger, at de reformer, som Qatar har gennemført, er utilstrækkelige til at beskytte arbejderne.

Ifølge VM-organisationskomiteen er 37 migrantarbejdere med forbindelse til VM-byggeriet døde i Qatar, men kun i tre tilfælde har der ifølge komitéen været tale om direkte arbejdsrelaterede dødsfald.

- Tal fra regeringskilder i Qatar viser, at der gennemsnitligt er døde 12 migrantarbejdere fra de fem lande hver uge siden 2010.

Qatars ambassadør i Tyskland, Abdullah bin Mohammed Al Thani, siger, at artikler som den i The Guardian har til formål at føre offentligheden bag lyset.

Han siger, at Qatar har gennemført reformer, som er blevet rost i FN's Menneskerettighedsråd og Den Internationale Arbejdsorganisation.

Det reelle antal dødsfald i periode er højere, da der ikke er medtaget døde migrantarbejdere fra en række andre lande, deriblandt Filippinerne og Kenya, hvorfra der også er rejst mange ud for at tjene penge i emiratet.

I henhold til de data, som den britiske avis har, er 69 procent af dødsfaldene blandt arbejdere fra Indien, Nepal og Bangladesh kategoriseret som naturlige. Blandt inderne var dette 80 procent. Der er registeret 37 dødsfald på stadier under opførelse.

Der bor over 1,4 millioner migrantarbejdere fra Indien, Sri Lanka, Bangladesh og Nepal i Qatar. De er beskæftigede i mange forskellige sektorer. Ifølge regeringen i Qatar er antallet af dødsfald proportionalt i forhold til den udenlandske arbejdsstyrkes størrelse.

- Millioner af andre har boet i Qatar i det seneste år og er vendt hjem, siger regeringskilder i emiratet, hvor der holdes VM fra 21. november til 18. december næste år.

