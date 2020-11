Republikaner og QAnon-fortaler Marjorie Taylor Green skal snart repræsentere Georgia i Repræsentanternes Hus.

Republikaneren Marjorie Taylor Greene, der tidligere har promoveret konspirationsbevægelsen QAnon, har vundet en plads i Repræsentanternes Hus ved det amerikanske valg tirsdag.

Det skriver nyhedsbureauet AP natten til natten til onsdag dansk tid.

Greene stiller op i den 14. valgkreds i delstaten Georgia. Hun besejrer som ventet den demokratiske kandidat Kevin van Ausdal.

Dermed ser det ud til, at den kontroversielle QAnon-bevægelse snart får en stemme i den amerikanske Kongres.

Marjorie Taylor Greene skriver på Twitter natten til onsdag, at hun er beæret over at skulle repræsentere Georgia i Repræsentanternes Hus.

- Tak til folket i Georgia for at vælge mig til at repræsentere dem i Washington, skriver hun.

De seneste år er der vokset et miljø frem omkring QAnon.

Grundessensen i bevægelsen er, at der er en satanisk og pædofil kult, som opererer i toppen af det amerikanske samfund og inkluderer både politikere, forretningsfolk, Hollywood-skuespillere og mediefolk.

Denne kult skulle kæmpe imod blandt andet præsident Trump, og et eller flere medlemmer af regeringstoppen skulle ifølge teorien løbende give beretninger og signaler anonymt til offentligheden.

