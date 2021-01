»Min søn er en stor patriot, en veteran, en person som elsker sit land.«

Det siger en tydeligt stolt mor, Martha Chansley, om sin 33-årige søn Jacob Anthony Chansley, hvis fremtræden med bisonhorn-prydet hoved, bemalet ansigt og klædt i bjørneskind er gået kloden rundt i forbindelse med de voldelige optøjer og belejringen af Kongressen i Washington D.C. onsdag den 6. januar.

Den selvudnævnte ‘Q-Shaman’ er en af agitatorerne for den højreradikale konspirationsteori QAnon, der beskriver et påstået hemmeligt plot orkestreret af den ‘dybe stat’ bestående af blandt andre Demokraternes topfigurer og Bill Gates mod Donald Trump.

QAnon-tilhængerne mener blandt andet, at USA i virkeligheden styres af en hemmelig ring af pædofile - bestående af ovennævnte. Og at disse udfører seksuelle ritualer og ofringer på børn.

33-årige Jacob Anthony Chansley fra Arizona i det sydvestlige USA er efter urolighederne i sidste uge sigtet for at være en af hovedmændene bag belejringen af Capitol Hill, hvor op mod 8.000 fanatiske Trump-tilhængere stormede kongresbygningen.

Og hvor fem personer, herunder en politibetjent, mistede livet i en af de største og mest indgribende optøjer nogensinde rettet direkte mod hjertet af USAs demokrati.

Moderen til ‘Q-Shamanen’ har dog en helt anden opfattelse end forbundspolitiet FBI, som efterforsker sagen.

Hun mener, hendes søn er en vaskeægte helt og beskytter af nationen, understreger hun i et interview med lokalmediet kvoa.com.

»Hvis ikke jeg tager fejl – er det måske ikke folkets hus?,« lyder det retorisk fra Martha Chansley, da hun bliver spurgt, om hun mener, hendes søn har gjort noget ulovligt ved at deltage aktivt i optøjerne.

Jacob Anthony Chansley indtog og poserede blandt andet i noget af det allerhelligste i USA; nemlig formanden for Repræsentanternes Hus, ‘Speaker of the House’ Nancy Pelosis højt hævede stol.

81-årige Nancy Pelosi selv var i mellemtiden bragt i sikkerhed et sted under kongresbygningen.

Martha Chansley fortæller i et andet interview med den lokale tv-station Fox10Phoenix, at hun faktisk som en af få amerikanere ikke har kabel-tv. Derfor anede hun ikke, hvad der var sket i Washington D.C. sidste onsdag, før en af hendes bekendte gjorde hende opmærksom på det.

Hun vidste derfor heller ikke, at hendes ældste søn var en af de mest fremtrædende af de personer, der belejrede kongresbygningen.

»Da jeg fik det at vide, reagerede jeg sådan… Åh gud! Jeg ringede til ham og spurgte, om han havde set, hvad der skete i Kongressen. Og han sagde: Ja, mor. Jeg har allerede været i forbindelse med FBI. Og jeg har intet at skjule,« siger hans mor med et bredt smil under cowboyhatten.

Siden har hun set flere videoer fra optøjerne, fortæller hun. Og understreger, at hendes søn ikke begik nogen form for vold.

»Han var ikke med i de ting. Det var ikke ham, der stod og skubbede og pressede for at komme ind. Han er ikke sådan. Han var ikke med i den gruppe. Min søn gik bare ind ad en åben dør,« siger Martha Chansley.

Hun roser ham for, at han er en af frontmændene for QAnon-bevægelsen.

»Han forsøger at forklare folk, hvordan tingene virkelig hænger sammen. Han forsøger at afdække, hvad der foregår i verden. Og hvordan de ting indvirker på os. Mange mennesker - og jeg er selv en af dem - vil ikke ret gerne tro, at der foregår ting, der er så korrupte. Men det kræver en modig person (som hendes søn, red.) at stå frem og forklare det,« mener Martha Chansley.

Også dansk TV 2 har været på besøg i Phoenix i Arizona, hvor mor Martha og sønnen Jacob Anthony bor under samme tag.

Eller, det vil sige; Indtil videre er Jacob Anthony Chansley solidt bag tremmer og sigtet for sin medvirken i og opildnen til optøjerne på Capitol Hill.

»Han vil virkelig gerne udtrykke sin støtte til præsident Trump og alle de mennesker, der var der de dage. Han repræsenterede os alle sammen. Os alle sammen. Jeg kunne ikke være der, så jeg er glad for, at der var en til stede til at repræsentere os,« siger hans mor til TV 2.