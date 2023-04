Der kan blive sat en foruroligende rekord i Spanien i en af de kommende dage.

Her kan der blive registreret temperaturer helt op over 40 grader – hvilket vil være rekord for april.

Det er især i Guadalquivir-dalen i Andalusien, at sommeren ser ud til at komme endda meget tidligt på besøg. Det skriver Sky News.

Ifølge det spanske svar på DMI, Aemet, vil det være torsdag eller fredag, at der her er størst chance (eller risiko) for, at det bliver 40 grader varmt. Allerede onsdag vil der sandsynligvis være over 30 grader i det meste af Spanien.

Dette billede er taget mandag på Malavarrosa-stranden ved Valencia. Foto: JOSE JORDAN

Og det skyldes en 'progressiv ankomst af en meget varm og tør luftmasse af afrikansk oprindelse'.

Den hidtil varmeste dag nogensinde i Spanien blev målt i 2011, hvor der var 37,4 grader i Murcia.

At temperaturerne allerede så tidligt på året når op på sommerniveau skaber videre frygt for udbredelsen af de ødelæggende skovbrande, som har ramt landet i de senere år.

Ikke mindst fordi marts blev registreret til at at være den tørreste måned i 20 år.

Samtidig ligger landets vandreservoirer flere steder nu 15 procent under det sædvanlige niveau, mens andre kun er lige omkring en fjerdedel fyldte.

På den positive side skulle temperaturerne igen falde søndag og mandag og sætte en foreløbig stopper for 'denne fase med exceptionelle høje temperaturer i forhold til årstiden', skriver Aemet.