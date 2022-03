Vladimir Putin spiller højt spil. Hans invasion af Ukraine har allerede stemplet ham som en paria i Vesten. Men der er stadig lande og politiske ledere, der støtter op om ham, og de kan blive afgørende for, hvordan krigen ender.

En gængs antagelse er, at den tidligere KGB-agent i Sovjetunionen forsøger at genskabe Sovjetunionens indflydelsessfære.

»Efter min mening er genskabelsen af sovjettidens indflydelse over de lande, der tidligere tilhørte østblokken, helt sikkert et mål for Putin,« sagde USAs udenrigsminister, Anthony Blinken, før krigens start til CNN.

Det er bemærkelsesværdigt, at ikke bare Ukraine, men også Moldova og Georgien har hasteansøgt om EU-medlemskab. Forståeligt nervøse for, om de kunne være næste trædesten i Putins ekspansionsplaner.

B.T.s internationale korrepondent, Jakob Illeborg, skriver om Putins internationale alliancer fra London

Men ikke alle lande i regionen er fjendtligt stemt over for Rusland. Serbien har tætte bånd med Rusland, og selvom serberne har forsøgt at holde sig neutrale og beklaget krigen, så forventes det regionalt, at Putin vil forsøge at presse serberne til at ruske op i den i forvejen skrøbelige region.

»Rusland kan destabilisere hele Europa ved at destabilisere det vestlige Balkan,« siger Kosovos præsident, Vjosa Osmani, til The Guardian. Han opfordrer til, at EU går langt mere aktivt ind i regionen af samme grund.

Tysklands udenrigsminister, Annalena Baerbock, er formodentlig af samme grund netop nu på rundrejse i det vestlige Balkan.

Hviderusland er allerede blevet en aktiv del af Ruslands krig i Ukraine. Præsident Lukashenko har tilladt trope- og våbentransport gennem Hviderusland, selvom hviderussiske soldater endnu ikke har taget aktivt del i kampene.

Indiens premierminister, Narendra Modi, mødtes med Putin i New Delhi i december

Oppositionslederen i Hviderusland, Franak Viačorka, siger, at der er stor splittelse i militæret.

»Mange har valgt at flygte fra landet, fordi de ikke vil deltage i Ruslands krig. Der er et stigende pres fra officerer om, at Hviderusland skal holde sig ude af krigen,« siger Viačorka til Israel Hayom.

Hviderusland ses dog stadig som en russisk vasalstat, der i det store hele parerer russiske ordrer.

Den helt afgørende udenlandske brik i Putins puslespil er Kinas Xi Jinping. Putin besøgte Beijing i forbindelse med vinter-OL umiddelbart før krigens start. Om det var et tilfælde, at krigen først startede, efter at OL var slut, vides ikke.

Men i Kina omtales krigen, i det omfang medierne overhovedet beskæftiger sig med den, ikke som en invasion.

Rusland har spillet en aktiv rolle i at holde Syriens Assad ved magten. Han gengælder støtten ved loyalitet overfor Rusland

»Vi håber, at kampene og krigen vil stoppe så hurtigt som muligt,« sagde Kinas udenrigsminister, Wang Yi, torsdag ifølge statsmediet CCTV. Det er i så tilfælde, at Kina officielt bruger ordet ’krig’ i denne forbindelse.

Putin holdt bilaterale møder med Xi Jinping, og Kina kan, hvis man vil, dække nogle af hullerne i den russiske økonomi som følge af de vestlige sanktioner.

Kina og Rusland har traditionelt ikke haft et særlig godt forhold. Hvis Kina skal træde til som Ruslands redning i krisen, vil det utvivlsomt medføre, at Rusland underkaster sig en række økonomiske og strategiske krav fra Kina.

Kina kan dog komme til at spille en afgørende rolle som mægler. Ruslands udenrigsminister, Dmytro Kuleba, har sagt, at Kina er interesseret i at stoppe krigen.

»Kinesisk diplomati har rigeligt med værktøj til at gøre en forskel, og vi mener allerede, at kineserne er i gang med dette,« sagde Kuleba på et pressemøde.

Andre Putin-støtter inkluderer Syrien. Bashar al-Assad og Vladimir Putin er tætte. Og russerne har spillet en afgørende rolle i at holde Assad ved magten.

De regionale stormagter Indien og Pakistan forsøger at holde sig relativt neutrale. Men russisk indflydelse i Indien presser styret i New Delhi.

»Indiens militær ville stå helt stille, hvis russerne trak støtten til Indien. Det ville medføre, at truslen fra Kina ville blive endnu mere alarmerende,« siger Sushant Singh fra Center for Policy Research i New Delhi til CBC.

Der er på verdensplan langt flere modstandere af Putins krig end tilhængere. Men det er nogle meget vigtige lande, der endnu ikke har besluttet sig.

Krigen i Ukraine truer med radikalt at ændre den geopolitiske virkelighed ved for eksempel at skubbe Rusland i armene på Kina eller at tvinge Indien til at vælge side.

Igen afhænger det af, hvad Putins planer egentlig er, og hvor langt han er villig til at gå for at opnå dem. Ingen frokoster er som bekendt gratis. Putin vil forsøge at presse mindre stater til at gå hans ærinde, men vil selv kunne presses fra kinesisk side.

Nye alliancer kan skabes og gamle gå tabt i denne krig, der truer med for altid at ændre det geopolitiske verdensbillede.