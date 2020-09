Lærerforbund har begyndt en underskriftsindsamling for at få deres medlemmer til at afvise ny russisk vaccine.

Sundhedspersonale og lærere er nogle af de første, der vil få tilbudt en ny russisk coronavaccine, som blev annonceret af præsident Vladimir Putin 11. august.

Men flere steder i de to faggrupper er der modstand mod at få et skud Sputnik V, som vaccinen er blevet døbt, inden at den har været igennem fase 3-test på en større gruppe mennesker.

Myndighederne har tidligere meldt ud, at man først vil begynde at vaccinere mod coronavirus i stort omfang i november.

Vaccinetilbuddet til sundhedspersonale og lærere er frivilligt, men langtfra alle vil takke ja, skriver det amerikanske medie.

Lærerforbundet Uchitel har endda begyndt en underskriftindsamling for at få deres medlemmer til at afvise at tage vaccinen.

Særligt frivillighedsaspektet bekymrer, og forbundet understreger ifølge CNN, at vaccinen ikke må gøres obligatorisk, før de store test er gennemført.

Yuri Varlamov, lærer i Moskva og medlem af forbundet, føler sig ikke tryg ved vaccinen.

- Før forsøgene er gennemført, kan de ikke gøre vaccinen obligatorisk. Men jeg ved, at i nogle skoler taler de om at gøre den obligatorisk inden slutningen af året, siger han ifølge CNN.

Nylige resultater af forsøg med Sputnik V ser ifølge BBC lovende ud, og fase 2-test tyder på, at der opstår immunitet.

Samtlige 76 testpersoner havde således udviklet antistoffer mod virusset, ligesom ingen af dem havde oplevet bivirkninger efter at have fået vaccinen.

Men ifølge flere danske professorer er det ikke nok til at bevise, at vaccinen er effektiv eller sikker.

