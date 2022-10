Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er en følsom Vladimir Putin, som vi har med at gøre.

Det er i hvert fald konklusionen fra hans tidligere taleskriver Abbas Gallyamov.

Det forklarer den tidligere taleskriver i et interview med CNN.

»Tidligere var han meget logisk og meget rationel, og kunne sagtens styre sine følelser – nu er han udmattet, siger Gallyamov, når han bliver spurgt, om han mærker nogen forskel i den måde, præsidenten opfører sig og fremstår fysisk på,« siger han.

Abbas Gallyamov udtaler sig på baggrund af, at Putin har lavet en række offentlige og udsendte optrædener på det seneste – blandt andet da han annoncerede delvis mobilisering i september, og da han begrundede de seneste massive luftangreb mod Ukraine som hævn.

»Ud fra det, jeg ser nu, er han ved at miste evnen til at bryde med trends og paradigmer, som han var kendt for tidligere. Nu går han bare i fortidens fodspor,« siger Gallyamov.

Den tidligere taleskriver arbejdede til og fra med Putin over en tiårig periode – senest i 2010.

I løbet af de senere år har Gallyamov fungeret som uafhængig politisk analytiker og har skrevet en række kommentarartikler i russiske aviser.