Et kup mod den russiske præsident, Vladimir Putin, kan ende med at blive en reel mulighed.

Det vurderer i hvert fald hans tidligere taleskriver, Abbas Gallyamov, når det kommer til den nuværende situation i hans hjemland.

Det er blandt andet de stigende tab, som russerne lider, og de sanktioner, der er blevet påført landet, der kan føre til, at russerne vil begynde at lede efter nogen at give skylden for det.

Det fortæller Abbas Gallyamov, der nu arbejder som politisk analytiker, i et interview med CNN.

Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, under et møde i Moskva. Foto: SPUTNIK

»Den russiske økonomi forværres. Krigen er tabt. Der vender flere og flere døde kroppe tilbage til Rusland, så russerne vil støde på flere vanskeligheder, og de vil forsøge at finde en forklaring på, hvorfor dette sker,« siger han og forklarer, at det kan få dem til at se sig om mod den politiske proces i landet:

»Og de vil svare sig selv: 'Jamen, det er fordi vores land er styret af en gammel tyran, en gammel diktator',« siger Gallyamov, der ifølge Business Insider arbejdede som Vladimir Putins taleskriver tilbage i 00erne.

Han har dog ikke arbejdet for Putin siden 2010, og siden 2018 har han levet i eksil i Israel.

Øjeblikket, hvor muligheden for et militærkup kan opstå, kan komme inden for de næste 12 måneder, spår Gallyamov.

»Så om et år, når den politiske situation ændrer sig, og der er en virkelig hadet, upopulær præsident i spidsen for landet, og krigen er virkelig upopulær, og de er nødt til at udgyde blod for det – i dét øjeblik bliver et kup en reel mulighed,« vurderer han.

Det er dog ikke alle, der tror, at Putin mister magten i Rusland i forbindelse med et kup.

Tidligere på måneden fortalte den pensionerede generalløjtnant og tidligere chef i Forsvarsstaben, Arne Bård Dalhaug, til Dagbladet, at han ikke troede på det:

»Der er ingen tradition for at tage livet af en siddende leder i Rusland eller at tage magten gennem et militærkup. Det afhænger af, hvordan Putin træder tilbage fra magten, men jeg tror, ​​det er mest sandsynligt, at hans efterfølger kommer fra det sikkerhedsapparat, der omgiver ham i dag,« sagde han.

Han understregede over for det norske medie, at han har svært ved at se, at magtoverdragelsen skulle ske i forbindelse med et demokratisk valg, men snarere vil blive afgjort inden for det russiske forsvar og sikkerhedsapparat.

