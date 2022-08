Lyt til artiklen

Anatoly Chubais, der trak sig som højtstående rådgiver for den russiske præsident Vladimir Putin og forlod Rusland kort efter invasionen af ​​Ukraine, er nu indlagt på en intensivafdeling i Europa.

Det kom søndag frem, at han behandles for en neurologisk lidelse.

Det skriver abc News, der også kan fortælle, at Ksenia Sobchak, en russisk tv-personlighed og familieven til Chubais, har skrevet på Telegram, at hun har talt med hans kone, Avdotya, og at han led af Guillain-Barre syndrom.

Hun sagde ikke, hvilken klinik han var på.

Her sidder Vladimir Putin sammen med Anatoly Chubais i november 2016. Foto: ALEXEI DRUZHININ Vis mere Her sidder Vladimir Putin sammen med Anatoly Chubais i november 2016. Foto: ALEXEI DRUZHININ

Guillain-Barre er en sjælden lidelse, hvor kroppens immunsystem angriber nerverne. Sobchak fortalte, at Chubais' tilstand var ustabil, dog har hun angveligt citeret ham for at sige, at den var »moderat, stabil.«

Det er altså lidt uklart, hvordan han præcis har det.

Selvom Chubais ikke oplyste sin grund til at træde tilbage i marts, blev det formodet, at årsagen var Ruslands invasion af Ukraine 24. februar.

Der var en række officielle fratrædelser kort efter krigen begyndte, men Chubais var den med den højeste stilling.

Han havde senest været Putins udsending til internationale organisationer for at diskutere bæredygtig udvikling.

Han er velkendt i Rusland, da han har haft højprofilerede poster siden begyndelsen af ​​1990erne.