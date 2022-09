Lyt til artiklen

En række russiske lokalpolitikere har udsendt en erklæring mod Putin. Men det skulle de nok ikke have gjort.

For nu truer Putins talsmand, Dmitrij Peskov, med lange fængselsstraffe.

Det skriver en længere række af internationale medier efter et pressemøde med Peskov.

Dmitrij Peskov, Putins mangeårige talsmand, sagde tirsdag, at linjen »er meget, meget tynd« i forhold til forskellen mellem lovlig kritik af Ruslands 'militære kampagne' i Ukraine og at overtræde censurlovgivningen i krigstider, der kan straffes med fængsel i op til 15 år.

Peskovs 'trussel' kommer, efter at folkevalgte politikere fra 18 regioner i Moskva og St. Petersborg har udsendt erklæringer.

I de erklæringer opfordrer de præsident Vladimir Putin til at træde tilbage, fordi de mener, at »hans handlinger skader Ruslands fremtid og dets borgere.«

Hvorvidt censurparagraffen kan anvendes, når der ikke er erklæret krig, kommer ingen af parterne ind på.

Siden starten af september har Ukraine indledt en modoffensiv mod de russiske tropper i Ukraine. Præsident Volodymyr Zelenskyj har sagt, at man har generobret 6000 kvadratkilometer land, og at flere russiske tropper flygter tilbage over den russiske grænse.