Hun anerkender ikke Putins valgsejr.

Og Putin anerkender ikke hende.

Fronterne er trukket helt klart op mellem Aleksej Navalnyjs enke, Julija Navalnaja, og Ruslands netop genvalgte præsident Vladimir Putin.

Nu går Putins talsmand, Dmitrij Peskov, til direkte angreb på enken.

Putins talsmand, Dmitrij Peskov, langer nu hårdt ud efter Navalnyjs enke. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Putins talsmand, Dmitrij Peskov, langer nu hårdt ud efter Navalnyjs enke. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge nyhedsbureauet sagde han mandag på et pressemøde i Moskva:

»Der er rigtigt mange mennesker, der har løsrevet sig fuldstændig fra deres hjemland. Julija Navalnaja er i stigende grad et af de mennesker, der mister sine rødder, som mister kontakten med sit hjemland, som ikke længere forstår deres hjemland og ikke længere føler deres lands puls.«

Udfaldet kommer efter, at Nalvalnaja søndag var ude at opfordre Vesten til ikke at anerkende Putins valgsejr. Hun mener, at præsidentvalget var manipuleret.

Peskov fejer kritikken bort:

»Det er jo absurd at sige sådan,« sagde han på pressemødet.

Navalnaja svarer på kritikken med et spørgsmål på X:

»Skal Peskov forestille sig at være Putins eller min talsmand?«

Underforstået at hun godt kan tale for sig selv.

Julija Navalnaja skrev navnet på sin afdøde mand, Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj, på stemmesedlen til det russiske præsidentvalg, da hun stemte på den russiske ambassade i Berlin søndag.

»Det kan ikke passe, at Putins hovedmodstander, som allerede var i fængsel, bliver dræbt en måned før et valg,« sagde hun i forbindelse med afstemningen.

16. februar faldt oppositionspolitikeren Navalnyj om i en straffelejr i Sibirien, hvor han var i færd med at afsone domme på mere end 30 års fængsel i alt.

Navalnyj, der tidligere er blevet kaldt »Putins værste fjende«, blev 47 år.