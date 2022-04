Han er rig, styrtende rig. Men formuen siver hastigt ud af hænderne på ham.

Og derfor må han nu gøre noget.

Manden, der er tale om, er oligarken Vagit Alekperov, som med Ruslands invasion af Ukraine blev ramt af Vestens økonomiske sanktioner.

Vagit Alekperov har længe haft et tæt forhold til det russiske styre, og i 2005 fik han sågar overrakt en medalje af Vladimir Putin for sin tjeneste for Rusland.

Vladimir Putin uddeler en medalje til Vagit Alekperov for oligarkens tjenester for Rusland i 2005. Foto: ALEXEY PANOV Vis mere Vladimir Putin uddeler en medalje til Vagit Alekperov for oligarkens tjenester for Rusland i 2005. Foto: ALEXEY PANOV

Men nu knap to måneder inde i krigen, har han valgt at tage en drastisk beslutning, hvor han trækker sig. Det skriver The Guardian.

Vagit Alekperov grundlagde i 1991 olieselskabet Lukoil. Lige siden har han stået i spidsen for selskabet, der i dag er Ruslands andenstørste olieselskab.

Men torsdag var det altså slut for Alekperov hos Lukoil, da han valgte at trække sig fra præsidentposten.

Dette skyldes højest sandsynligt sanktionerne og deres indvirkning på Alekperovs pengepung. Omtrent en måned inde i krigen havde Alekperov allerede mistet knap 100 milliarder.

Dengang skrev det britiske myndigheder, at Alekperov var på sanktionslisterne på grund af sin rolle i den russiske energisektor.

»Gennem hans bestyrelsespost i Lukoil, fortsætter Alekperov med at støtte det russiske styre og drage fordele deraf,« skrev de britiske myndigheder ifølge mediet.

At Vagit Alekperov er røget på sanktionslisterne har også ramt ham ved, at han ikke længere kan benytte sine yachts eller fly på Storbritannien og EUs territorium.

Ifølge Forbes er Alekperov god for 18,6 milliarder dollar. Det svarer til omtrent 128 milliarder kroner.

Ifølge The Guardian bidrog Vagit Alekperov med 5 milliarder pund i 2020, der røg direkte til Putins styre.