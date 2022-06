Lyt til artiklen

General Aleksandr Dvornikov har længe været en af Putins nærmeste.

Men de seneste uger har der cirkuleret rygter om den øverstkommanderende i Ukraine.

For ingen har angivelig set generalen i flere uger. Det rapporterer amerikanske embedsmænd ifølge Metro.

Dvornikov blev udnævnt af Putin i april, efter at tropperne opgav deres fejlagtige angreb på Kyiv for at fokusere indsatsen på Donbas. Tiltaget blev af eksperter anset for at være en anerkendelse af, at hans blodige krig mislykkedes.

Den nye kommandant er dog ikke blevet set i 14 dage, hvilket får nogle amerikanske embedsmænd til at spekulere i, om han er blevet fjernet og udstødt fra sin post.

Selvom de har erobret visse områder i Donbas, sagde embedsmændene, at russerne tempo har slidt dem ned, og at militærets samlede kampstyrke var blevet reduceret med omkring 20 procent.

I mellemtiden har Rusland stadig ikke etableret nogen form for overlegenhed i luften, fordi flere piloter nægter at kæmpe i det ukrainske luftrum, men foretrækker i stedet at affyre missiler og hurtigt forlade stedet på grund af frygt for at blive skudt ned.

Det er ikke kun Rusland som lider tab.

Der har længe været få oplysninger om, hvor mange soldater der er blevet dræbt, siden Rusland gik i krig for invasionen af ​​Ukraine 24. februar. Begge lande har været tilbageholdende med at indrømme deres egne tab.

Men onsdag indrømmede Ukraines præsident, at landets styrker i øjeblikket mister op mod 100 soldater dagligt, og at op mod 500 også bliver såret hver dag.

»Situationen er meget vanskelig. Vi mister 60 til 100 soldater hver dag, som bliver dræbt i kamp, og omkring 500, der bliver såret i kamp. Så vi holder vores forsvarslinje,« sagde præsident Zelenskyj.