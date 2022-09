Lyt til artiklen

Ukraines succeser på slagmarken kan i den grad mærkes på Putin. For det har nu tvunget ham til at tage en række dramatiske skridt i brug.

Torsdag skruede han nemlig op for sin brutale kampagne, hvor 300.000 soldater fra reserven blev beordret til at tilslutte sig kampen.

Og mest alarmerende udsendte Putin i en sjælden tv-tale en ny runde af nukleare trusler, hvor han advarede om, at Rusland vil bruge »alle tilgængelige midler«.

Selvom hans retorik ikke er ny, så er de ændrede omstændigheder i konflikten det. Det mener flere eksperter og amerikanske embedsmænd, ABC News har talt med.

Ifølge Max Bergmann, en tidligere embedsmand i Udenrigsministeriet, så kan Putins seneste sabelraslen eskalere for Putin.

»Det, der helt klart sker her, er, at den russiske militære position i Ukraine er ved at kollapse. At tvinge folk til at kæmpe i Ukraine er en ekstremt risikabel politisk beslutning. Dette er en af ​​de mest forstyrrende ting, der kan gøres mod et samfund,« fortæller han.

Et stort antal mænd forsøger allerede ihærdigt at forlade landet, så de kan undgå at blive sendt til fronten i Ukraine.

Og hvis utilfredsheden bliver stor nok, risikerer Putin at miste offentlig opbakning og dermed grebet om magten.

Om Putin vil gøre truslerne om atomvåben til en realitet, tror Bergmann dog ikke på. Men alligevel påpeger han, at det er noget, der skal tages alvorligt.

»Rusland har verdens største atomarsenal. Og når den russiske præsident begynder at fremsætte nukleare trusler, er det noget, alle skal være opmærksomme på.«