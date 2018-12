Fredag kunne Rusland fortælle, at de har udviklet et nyt og ustoppeligt overlydsmissil ved navn 'Avangard', der ifølge præsident Vladimir Putin allerede skal tages i brug fra næste år.

Men den køber major og forsvarsanalytiker John Berg ikke.

»Det er et bluff. Jeg tror ikke, der er nogen eksperter, der er enige med Putin i, at Rusland er klar til sætte 'Avangard' i operation,« siger han til norske VG.

Ifølge det russiske styre i Kreml kan missilet nå en hastighed på over 30.000 kilometer i timen, og det flyver dermed så hurtigt, at det vil kunne trænge igennem alle eksisterede missilforsvarssystemer.

Det var onsdag, at Vladimir Putin kunne overvære den seneste test af missilet. En test, han har kaldt en »absolut succes.«

Her fortalte han samtidig, at missilsystemet er klar til at blive sat i operation allerede i 2019.

Men John Berg mener altså, at den russiske præsident overdriver, hvor langt fremme de er med det hypersoniske missil for at få befolkningen til at tro, at han er i kontrol.

»At Rusland har foretaget nogle tests betyder ikke, at de er langt fremme. Jeg tror, at russerne har problemer med at få det op på et niveau, hvor det faktisk kan implementeres. Ikke mindst fordi det vil koste rigtig meget i deres i forvejen smalle forsvarsbudget.«

Rusland er et af flere lande, der arbejder på at udvikle hypersoniske våben. Og ifølge majoren og forsvarsanalytikeren, så er Rusland langt efter USA i udviklingen.

»Amerikanerne gjorde deres første alvorlige forsøg tilbage i november 2011. Der affyrede de et våben fra et testfelt, som de har på Hawaii, der ramte et mål 3.800 kilometer væk. Amerikanerne ligger utvivlsomt langt foran russerne, og de tager det trin for trin,« fortæller eksperten.

Fredag gjorde Vladimir Putin ellers et stort nummer ud af at dele sin begejstring for den nye tests resultat.

Umiddelbart efter testen skulle han have fortalt erhvervsledere, at ingen magter nu vil kunne true Rusland på grund af det nye missil.