Venskabsbyer, genopbygning af Ukraine og underminering af ukrainske myndigheder.

Det er nogle af de greb som Ruslands præsident, Vladimir Putin, bruger.

De nyeste britiske efterretninger peger på, at man senest har set russiske propagandaangreb ved at erklære ukrainske byer som venskabsbyer af Rusland eller ved at erklære venskabsbyer i Ukraine med byer i Rusland.

Det har man blandt andet set i slutningen af maj, hvor russiske myndigheder erklærede den ukrainske havneby Mariupol som venskabsby med Sankt Petersborg.

Sankt Peterborgs borgmester meldte herefter ud, at man vil hjælpe Mariupol med at genopbygge byen igen. Og det er et PR-angreb fra Rusland, mener politisk analytiker hos uafhængige russiske avis Moscow Times, Ivan Preobrazjenskij.

»Det er en PR-kampagne. Det er et forsøg på at flytte ansvaret for genopbygningen fra Kreml til regionerne,« siger Ivan Preobrazjenskij.

Analytikeren mener, at Ruslands på den måde stjæler vestlige landes idé med at genopbygge landet igen.

Ifølge de britiske efterretningsmyndigheder, så forsøger Rusland at underminere den ukrainske stat ved at indsætte marionetborgmestre og ved at gøre det nemt for ukrainere at få russisk statsborgerskab.

Mediet The Wallstreet Journal melder om, at stort set alle besatte byer i Ukraine er blevet sat under russisk administration.

Du kan følge den seneste udvikling i Ukraine HER.