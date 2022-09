Lyt til artiklen

Et nyt russisk dekret kan blokere danske virksomheder i at frasælge og forlade Rusland.

Det er Vladimir Putin, som for nylig underskrev en lov, som giver en gedigen juridisk hovedpine til danske og europæiske virksomheder, der allerede står i kø for at frasælge russiske datterselskaber efter Rusland invaderede Ukraine.

Loven trådte i kraft d. 8 september og dikterer nu, at alle virksomheder, som har ophav på Ruslands sorte liste over såkaldte 'uvenlige lande' – herunder Danmark – nu skal have en officiel godkendelse fra de russiske myndigheder, hvis man ønsker at komme ud og frasælge sin forretning i Rusland.

Det danske finansmedie Børsen har talt med Jacob Ørskov Rasmussen, advokat og partner i Plesner, der har kigget nærmere på dekretet.

»Det betyder helt konkret, at de russiske myndigheder nu enten skal sige ja eller nej til et salg. Og skulle man være så heldig at få et ja, så vil de russiske myndigheder formentlig stille en række betingelser for sådan en godkendelse,« siger han.

Han vurderer yderligere, at det i sidste ende kan betyde, at de danske virksomheder kan kaste håndklædet i ringen inden de overhovedet er tæt på at komme ud af landet.

Advokat Jacob Ørskov Rasmussen vurderer, at det er tæt på fuldstændigt umuligt at komme uden om dekretet, da det er meget bredt formuleret.

Søndag rundede krigen i Ukraine sin 200. dag og ukrainske tropper har succes med modoffensiver, og du kan følge med i B.T.s livedækning af krigen i Ukraine her.