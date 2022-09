Lyt til artiklen

»Det vil blive brutalt.«

Sådan lyder det fra en forsker, når det kommer til de konsekvenser, som den russiske præsident, Vladimir Putins, næste træk kan føre med sig.

Senere fredag forventes han nemlig – under en storslået ceremoni, der allerede har dækket op til – at annoncere, at Rusland annekterer de ukrainske regioner Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja.

Baggrunden for annekteringen er de såkaldte 'folkeafstemninger', som de russisk-støttede embedsmænd i de besatte regioner har gennemført den seneste tid og som blev afsluttet for få dage siden.

Resultaterne af de påståede folkeafstemning viser ifølge Rusland, at befolkningen i regionerne ønsker at blive indlemmet i Rusland.

Noget, som både Ukraine og Vesten har afvist, da man betegner 'folkeafstemningerne' som forfalskede og illegitime.

Til norsk TV 2 har to eksperter nu sat nogle ord på, hvad Putins ventede annoncering kan få af betydning.

For det første vil det ifølge den norske oberstløjtnant Geir Hågen Karlsen, der er underviser i strategisk kommunikation ved Forsvarets Højskole, betyde, at Rusland nu kan indkalde værnepligtige fra de annekterede områder.

»Det, der er meget værre, er, at de kan tvinge de ukrainske borgere, der bor i de besatte områder, til at kæmpe mod deres egen regering,« forklarer han til norsk TV 2.

Ifølge Jakub Godzimirski, der er forsker ved Norsk Udenrigspolitisk Institut (NUPI), har mange ukrainske statsborgere frygtet, at netop det ville ske – og derfor er en stor del af de ukrainere, der bor i de fire regioner, flygtet til andre dele af landet for at undgå det.

Særligt mener Godzimirski, at det kan gå galt i regionerne Kherson og Zaporizjzja, hvor de etniske russere er i klart mindretal:

»Der må man nok forvente, at der kommer en form for modstandsbevægelse, som russerne skal forholde sig til. Det vil blive brutalt. Noget, man allerede har set i flere områder. Og der er ikke kun tale om lokale ukrainere, der bliver involveret, men også ukrainske specialstyrker, der vil blive sendt ind i de annekterede områder,« forklarer forskeren til norsk TV 2.

