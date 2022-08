Lyt til artiklen

Vesten fortsætter med at indføre nye sanktioner mod Rusland.

Og denne gang er det den russiske præsidents mystiske elskerinde, Alina Kabaeva, der står for skud.

Tirsdag har det amerikanske justitsministerium fremlagt en ny sortliste, hvor elskerindens navn fremgår. Det skriver det norske medie Dagbladet Børsen.

Tilbage i maj indførte EU sanktioner mod elskerinden, men det er først nu, at USA hopper med på vognen – og det er der en særlig grund til.

Kabaeva til OL i 2000. Hun blev af mange omtalt som Ruslands mest fleksible kvinde. Foto: KAZUHIRO NOGI Vis mere Kabaeva til OL i 2000. Hun blev af mange omtalt som Ruslands mest fleksible kvinde. Foto: KAZUHIRO NOGI

»Det var formentlig for at undgå, at sanktionerne kunne tages så personligt af Putin, at der var en risiko for, at spændingen mellem Rusland og USA steg,« siger Jo Jakobsen, der er professor i sociologi og statskundskab ved NTNU, til mediet.

Årsagen til placeringen på den berygtede sortliste er blandt andet Kabaevas tætte forhold til Putin.

Putins elskerinde er ellers omgærdet af mystik og lever i dag i skjul i Schweiz.

Det formodes, at Putin har mødt Kabaeva cirka fem år, inden hans 30 år lange ægteskab med ekskonen, Ljudmila Putina, sluttede i 2013. Parret blev introduceret til hinanden af oligarken Alisher Usmanov – hvis kone var gymnastiktræner for Alina Kabaeva.

Putin og ekskonen, Ljudmila Putina, i 2007. Foto: SERGEI CHIRIKOV Vis mere Putin og ekskonen, Ljudmila Putina, i 2007. Foto: SERGEI CHIRIKOV

Den 31 år yngre Alina Kabaeva var nemlig engang en af verdens bedste rytmiske gymnaster og vandt som 15-årig sin første EM-guldmedalje i 1998.

Historierne om Putin og Kabaeva har længe svirret, og det menes, at parret har fire børn sammen. Dette er dog ikke blevet bekræftet af hverken Putin eller Kabaeva.