Rusland kræver nu, at Ukraine udleverer alle, som ifølge Kreml, er knyttet til »terrorhandlinger« i landet.

Det har fået ukrainerne til at komme med et iskoldt svar til Vladimir Putin.

I en meddelelse, som Rusland har overdraget til Ukraine via Belarus, kræver det russiske udenrigsministerium, at Ukraine standser al støtte til terroraktivitet, udleverer de 'skyldige' og kompenserer ofrene, skriver den russiske avis Kommersant.

Blandt andet kræver Rusland, at chefen for Ukraines sikkerhedstjeneste SBU, Vasyl Maljuk, udleveres til retsforfølgelse »inden for rammerne af den internationale konvention om bekæmpelse af terrorbombninger og den internationale konvention om bekæmpelse af finansiering af terrorisme«, skriver det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Nu har ukrainerne reageret på de russiske krav.

Med en iskold afvisning – og en stikpille til den russiske præsident Putin.

»Har I glemt, at Putin er internationalt efterlyst for kidnapning af ukrainske børn?,« lyder svaret fra den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU.

Der henvises til arrestordren fra Den Internationale Straffedomstol i Haag (ICC) fra marts sidste år.

ICC beskylder Putin og Ruslands kommissær for børns rettigheder, Maria Aleksejevna Lvova-Belova, for at stå bag krigsforbrydelser i forbindelse med Ruslands omfattende deportationer af ukrainske børn til områder under russisk kontrol i løbet af krigen mellem de to lande.

Derfor finder den ukrainske sikkerhedstjeneste det russiske krav om udleveringer og landets henvisning til internationale konventioner for »meningsløse«.

»Det virker særlig kynisk, når kravene kommer fra terrorstaten selv og på årsdagen for befrielsen af Butja og grusomhederne begået af russerne der. Vi husker hver eneste døde ukrainer og vil gøre alt for, at russerne skal få en passende straf,« lyder det videre fra SBU.

Kreml hævder, at russernes efterretninger af flere terrorhændelser peger i retning af Ukraine – herunder det uhyggelige terrorangreb på koncertsalen 'Crocus City Hall' i Moskva, hvor mindst 144 blev dræbt.

Russerne har endnu ikke fremlagt bevis for påstanden, som Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj afviser pure.

Står det til den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU, »kan Rusland kun komme med én udtalelse, det vil være værd at skænke opmærksomhed«:

»At landet indrømmer at have tabt krigen og trækker sine soldater ud af Ukraine.«