»Den første synd er at flygte, den anden synd er alkohol og stoffer – og den tredje synd er seksuel kontakt med kvinder, mænd, alle.«

Sådan lyder det angiveligt fra Putins kok, nære ven og kendt som værende leder af den såkaldte Wagner-gruppe, Jevgenij Prigozjin.

Det sker i en video, der lige nu florerer på nettet, samt i flere store internationale medier.

Videoen er blevet lækket fra et russisk fængsel, hvor Prigozjin står i midten af en stor gruppe fanger, og opfordrer dem til at kæmpe for Rusland i hans ‘militærgruppe’.

Knappenåle ville larme i den stilhed, der er omkring ham, mens han med høj røst prædiker foran de indsatte.

»Hvis I tjener militærgruppen i seks måneder, er I frie,« siger han og fortsætter.

»Men hvis I kommer til Ukraine og beslutter jer for, at det ikke er noget for jer alligevel – så vil vi henrette jer.«

BBC skriver, at de har verificeret videoen – både gennem geolokation og med bekræftelse fra flere kilder. Det er desuden i BBC's fulde video, at Jevgenij Prigozjin blandt andet nævner henrettelse som straf.

Selvom russisk lov ikke tillader militærtjeneste i bytte med slettede straffeattester, er det præcis, hvad Putins kok lover fangerne i videoen.

Det er endnu uklart, hvem der har filmet episoden, og hvornår prædiken er sket.

Videoen bekræfter desuden flere spekulationer om, at Rusland har haft et håb om at kunne opruste deres hær ved blandt andet at rekruttere indsatte.

I Jevgenij Prigozjins tale til fangerne informerede han desuden om flere strenge krav for at kunne tilslutte sig militærgruppen: