Den kontroversielle og berygtede leder af den russiske lejehær Wagner hævder i en ny video, at han har store ambitioner.

Ambitioner, der angiveligt centrerer sig om præsidentposten. Men ikke i hjemlandet.

Den usædvanlige udmelding er dog formentlig ikke noget, der skal tages seriøst, forklarer en dansk ekspert til TV 2.

Det hører ikke til sjældenhederne, at manden bag Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, kommer med opsigtsvækkende udtalelser.

Her ses Jevgenij Prigozjin sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin, i 2011. Foto: POOL New Vis mere Her ses Jevgenij Prigozjin sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin, i 2011. Foto: POOL New

Alligevel er den udmelding, han kom med lørdag, lidt anderledes.

I en video, som er blevet delt på Telegram og som er blevet omtalt i flere medier – herunder Dagbladet og Newsweek – indleder han med at sige, at han har 'politiske ambitioner'.

Mens høje brag høres i baggrunden, fortsætter han:

»Jeg har besluttet mig for at stille op til præsidentvalget i 2024.«

Efter et sekund tilføjer han:

»Til posten som præsident i Ukraine. Jeg vil stille op mod Porosjenko (den tidligere ukrainske præsident Petro Porosjenko, red.) og Zelenskyj (den nuværende præsident, Volodymyr Zelenskyj, red.).«

»Hvis jeg vinder præsidentvalget i Ukraine, vil alt være fint. Der vil ikke være behov for ammunition,« tilføjer han.

Prigozhin said he wants to run for president of Ukraine in 2024



This statement is intended to divert attention from his political ambitions in Russia, where he dreams of coming to power and possibly being Putin's successors pic.twitter.com/sSGEXUUcDO — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 11, 2023

Til TV 2 fortæller Niklas Rendboe, der er projektforsker hos Forsvarsakademiet med speciale i Wagner-gruppen, at man formentlig ikke skal tage Prigozjins udmelding for seriøst.

»Vi har set før, at Prigozjin laver politisk kommunikation med en stor portion humor, og her leger han åbenlyst med spekulationerne om, at han skulle være en mulig rival til Putin. Først antyder han, at han er det, og så siger han, at det er som præsident i Ukraine. Men hvordan skulle han nogensinde blive det?,« siger han.

Under krigen i Ukraine har Prigozjin, som tidligere er blevet omtalt som 'Putin kok', samlet mere og mere magt om sig i det russiske samfund, særligt når hans Wagner-lejehær har stået for fremskridt på den ukrainske slagmark.

På et tidspunkt blev han spået til at kunne være en mulig arvtager for den russiske præsident, Vladimir Putin, men hans øgede indflydelse har på det seneste også ført til, at visse højtstående profiler i Kreml har forsøgt at køre Prigozjin mere ud på et sidespor.

Her ses Jevgenij Prigozjin og Vladimir Putin i 2010. Foto: ALEXEY DRUZHININ Vis mere Her ses Jevgenij Prigozjin og Vladimir Putin i 2010. Foto: ALEXEY DRUZHININ

Næste år skal der efter planen både afholdes præsidentvalg i Rusland og i Ukraine.

Spørger man Anton Herasjtsjenko, der er rådgiver for den ukrainske indenrigsminister, kan man – ifølge ham – tolke noget helt andet ind i videoen:

»Prigozjin siger, at han ønsker at stille op som præsident i Ukraine i 2024. Denne udtalelse har til formål at aflede opmærksomheden fra hans politiske ambitioner i Rusland, hvor han drømmer om at komme til magten og muligvis blive Putins efterfølger,« skriver han i et opslag på Twitter.

Prigozjin er for tiden involveret i en bitter kamp med det russiske forsvarsministerium, og han har ofte helt åbent kritiseret måden, hvorpå Moskvas invasion er blevet håndteret.

Blandt andet har der været meldinger om flere sammenstød mellem Prigozjin på den ene side og den traditionelle russiske militærelite med forsvarsminister Sergej Sjojgu og generalstabschef Valerij Gerasimov på den anden.

Prigozjin og Sjojgu skulle have været på kant med hinanden lige siden 2014, hvor Wagner-gruppen begyndte at operere på Krim under konflikten om halvøen, som Rusland samme år ulovligt annekterede fra Ukraine – til stor irritation for den traditionelle russiske militærelite.

En irritation, som kun skulle være blevet større i takt med, at Prigozjins magt og anseelse er steget under krigen – og at Wagner-lederen igen og igen har kritiseret hærledelsen offentligt.

Hverken Rusland eller Ukraine har kommenteret Prigozjins udmelding.